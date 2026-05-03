La disparidad de opiniones de los expertos arbitrales sobre la acción de Amrabat con Thiago Fernández

Saray Calzada 03 MAY 2026 - 19:51h.

El Oviedo pidió penalti por esta acción en el minuto 38

Un minuto de pura magia: Isco, Cazorla... y el cariño de Joaquín

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El Real Betis recibió al Real Oviedo en La Cartuja en un partido vital para ambos. Los de Guillermo Almada tienen prácticamente asegurado el descenso, pero luchan por salir en esta recta final. Los verdiblancos quieren puesto europeo y deben luchar por ello. La importancia del partido se vio en jugadas como en la del minuto 38 en el área del equipo de Pellegrini.

Thiago Fernández quería centrar en la línea de fondo, pero Amrabat metió el pie impactando con el tobillo del jugador del Oviedo. Esta acción fue reclamada por el equipo visitante como penalti, pero ni Cordero Vega lo señaló ni el VAR le llamó para que la viera. En las redes sociales los expertos arbitrales se pronunciaron sobre ella y hay disparidad de opiniones.

'Archivo VAR' lo tenía claro y habría decretado esta acción como pena máxima. "El VAR la vuelve a tomar con el Real Oviedo en LaLiga EA Sports. Amrabat clava los tacos en la cara interna del tobillo de Thiago con el balón aún en juego. 𝗣𝗘𝗡𝗔𝗟𝗧𝗜 𝗖𝗟𝗔𝗥𝗢. El nivel del arbitraje español está llegando a mínimos históricos", decía en un tuit.

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Mr. Asubío, colaborador de ElDesmarque, no opinaba lo mismo y habría decretado otra cosa. Para él la clave está en donde sucede la acción. Thiago Fernández juega el balón y recibe el impacto de los tacos de Amrabat por encima del tobillo doblándole la articulación. Es saque de esquina y roja. No puede ser penal, ya que, cuando acontece el impacto el balón...", comentaba refiriéndose a que cuando el jugador del Betis impacta ya están fuera del límite del rectángulo de juego.

Ya no solo se reclamó que el colegiado señalara algo sobre esta acción, sino la inexistente intervención del VAR. Minutos más tardes el Betis amplió ventajas en el marcador con un gol de Abde.