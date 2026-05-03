Alineaciones confirmadas de Betis y Oviedo en la jornada 34 de LALIGA

Álvaro Borrego 03 MAY 2026 - 17:15h.

Lo Celso, la gran novedad en un Betis ultra ofensivo

Las diferencias millonarias entre jugar Champions, Europa League o Conference

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Llegó la hora de la verdad. Ya hay alineaciones confirmadas para el duelo de este domingo en La Cartuja. El Real Betis busca sumar tres nuevos puntos que serían de vital importancia para amarrar una quinta plaza que, según lo que ocurra esta semana en Europa, podría dar incluso un boleto para la próxima edición de la Champions League (ahora mismo España es favorita). Por su parte, el Real Oviedo de Guillermo Almada aspirar a lograr un triunfo que alargue una semana más la agonía y poder dormir a seis puntos de la salvación.

La alineación del Real Betis

Cuenta Pellegrini con las bajas por lesión de los defensas Marc Bartra y Ángel Ortiz, aunque su sistema de rotaciones de toda la temporada le hará poner un once reconocible que irá a por el partido sin confianzas y con la tensión competitiva que le permita alcanzar cuanto antes el objetivo. Tampoco está Junior Firpo, recién salido de una lesión, ni Pablo García, protagonista este sábado en el triunfo del filial.

El Real Betis sale con: Valles; Bellerín, Llorente, Natan, Ricardo; Amrabat, Fornals, Antony, Lo Celso, Abde y Cucho Hernández.

En el banquillo estarán Pau López, Adrián, Altimira, Chimy Ávila, Bakambu, Fidalgo, Valentín Gómez, Riquelme, Nelson Deossa, Marc Roca, Isco Alarcón y Aitor Ruibal.

Los verdiblancos llegan al partido en quinta posición separados por seis puntos de la sexta que ocupa el Getafe y lo hacen tras superar un prolongado bache con un empate en casa ante el Real Madrid y una victoria a domicilio ante el Girona que les permite afrontar el tramo final liguero con oxígeno y autoestima para aspirar.

El once del Real Oviedo

Guillermo Almada sale con: Aarón, Nacho Vidal, Dani Calvo, David Costas, Javi López; Fonseca, Colombatto, Thiago, Ilyas; Alberto Reina y Fede Viñas.

En el banquillo estarán Moldovan, Bailly, Rahim, Sibo, Cazorla, Hassan, David Carmo, Borbas, Fores, Illic, Lucas y Agudín.

El técnico, Guillermo Almada, recupera a Luka Ilic y Álex Forés, que regresan a una convocatoria mes y medio y un mes después fuera por lesión, respectivamente, y vuelve a tener la baja de un Ovie Ejaria que junto a Leander Dendoncker son los únicos futbolistas de la primera plantilla que no han viajado a Sevilla.

Para el encuentro en Sevilla se espera un Oviedo muy reconocible y previsiblemente varios de los jugadores que fueron novedad frente al Elche se quedarán fuera de forma que el técnico uruguayo recupere la pareja de centrales que forman Costas y Dani Calvo, con Thiago Fernández regresando al once en detrimento de Hassan.