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Las diferencias millonarias entre jugar Champions, Europa League o Conference

El once del Betis contra el Real Madrid
El once del Betis contra el Real Madrid. Kiko Hurtado
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Apenas faltan cinco jornadas (cuatro ya para algunos) para el final y aún queda mucho por decidir en LALIGA. En juego, el descenso y el título, pero también dilucidar quién jugará competiciones europeas la próxima temporada. FC Barcelona, Real Madrid, Villarreal y Atlético serán nuestros representantes en la Champions, a expensas de lo que ocurra con esa quinta plaza adicional, para la que España vuelve a ser favorita. El resto se repartirán las plazas entre la Europa League y la Conference, siendo Real Sociedad (ya seguro), Real Betis, Celta de Vigo, Getafe o incluso Osasuna y Athletic los que pelearán por ello hasta la última jornada. Y es que no es lo mismo disputar un torneo u otro. Hay mucho dinero de por medio y las diferencias económicas son sustanciales.

El reparto económico de la UEFA funciona según trienios y el actual expira en 2027, por lo que los ingresos de la próxima temporada serán calcados a los de la anterior. Hoy volvemos a repasar las principales diferencias entre jugar Champions, Europa League o Conference. Los premios por victoria, las bonificaciones por clasificación, la previsión de dinero en función de cada ronda y el importe fijo por disputar la liguilla.

Conviene recordar que a todos estos incentivos habría que sumarle los ingresos por ticketing y market pool. Para el que lo desconozca, esto último es un sistema que reparte a cada país una cantidad de dinero determinada. Este es un importe fijo que se asigna a cada país y se reparte entre los equipos participantes. Por ello, no es lo mismo a que haya cuatro (o cinco) equipos de un mismo país, a que haya solo uno.

Diferencia de ingresos entre Champions, Europa League y Conference

Dinero asegurado por jugar la liguilla

En la Champions League se pagan 18.6 millones, en la Europa League 4.31 millones y en la Conference 3.17.

Premios por resultados

Champions: 2.1 millones por triunfo y 700.000 euros por empate. Europa League: 450.000 euros por victoria y 150.000 euros por empate. Conference League: 400.000 euros por victoria y 133.000 euros por empate.

Bonificación por clasificación

Champions: 10 millones para el primero de la liguilla y 700.000 euros para el último.

Europa League: 2.7 millones para el primero y 75.000 para el último. Unos 600.000 euros adicionales para los ocho primeros.

Conference League: 1.008.00 euros para el primero del grupo y 28.000 para el último. Los ocho primeros ingresan 400.000 adicionales.

Ingresos por eliminatoria

Champions League. Los octavos de final, 11 millones; los cuartos, 12.5 millones; las semifinales, 15 millones; y por llegar a la gran final 18.5 millones de euros. El campeón del torneo ingresará 25 millones.

Europa League. Llegar a octavos octavos, 1.75 millones, cuartos 2.5; 4.2 por jugar semifinales y 7 para los finalistas. Seis millones ganará el campeón.

Conference. 800.000 euros por entrar en octavos; 1.300.000 euros en cuartos; 2,5 millones por disputar las semifinales y 4 por llegar a la final. Además el ganador percibirá otros tres millones.

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