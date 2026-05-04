Por qué no hubo pasillo del Sevilla a la Real Sociedad en el Sánchez-Pizjuán

Pablo Sánchez 04 MAY 2026 - 21:20h.

Ambiente espectacular en el estadio

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La expectación era máxima en el Ramón Sánchez-Pizjuán desde bien temprano. Nadie quería perderse la salida de los jugadores al terreno de juego en un partido vital por la salvación. Sevilla y Real Sociedad saltaron al verde en medio de un ambiente ensordecedor. Como en las grandes noches del cuadro rojiblanco. Sin embargo, muchos se preguntaron por qué el cuadro de Luis García Plaza no recibió a los txuri urdin con un pasillo tras ganar la Copa del Rey hace un par de semanas. La duda tiene una explicación.

Según confirman fuentes del club, el Sevilla ofreció a la Real Sociedad recibirlo con el mencionado pasillo tras el título copero. Sin embargo, fue el conjunto gipuzkoano el que declinó este ofrecimiento previo al choque.

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Lo que sí retumbó entre las paredes del Sánchez-Pizjuán fue el Himno del Centenario del Sevilla. Como en las grandes noches. Las miles y miles de personas que se dieron cita en el estadio entonaron al unísono y a capela para llevar en volandas a los suyos hacia la victoria. Banderas, bufandas y gargantas rotas dieron contenido a una noche importantísima para el futuro de la entidad en LALIGA EA SPORTS.