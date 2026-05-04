Polémica en los primeros minutos del Sevilla-Real Sociedad

Por qué no hubo pasillo del Sevilla a la Real Sociedad en el Sánchez-Pizjuán

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Polémica en la visita de la Real Sociedad al Sevilla FC. En un partido marcado por la delicada situación del equipo andaluz, Isaac Romero y Jon Gorrotxategi han protagonizado una acción bastante polémica en los primeros compases del encuentro que se saldó, de manera sorprendente, sin que Juan Martínez Munuera enseñara cartulina para el jugador sevillista pese a las protestas de los futbolista del cuadro visitante.

La jugada ocurrió a los 19 minutos. Tras un balón dividido, Gorrotxa tocó el esférico y recibió un duro plantillazo de Isaac en plena tibia, a una altura considerable. El propio jugador sevillista acabó también dolido tras el impacto. El colegiado señaló falta a favor de la Real Sociedad, pero decidió no enseñar la cartulina a Isaac pese a que había jugadores del cuadro donostiarra que pedían, como mínimo, la amarilla.

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El centrocampista de la Real necesitó la ayuda de los médicos para incorporarse al partido. Estuvo un par de minutos sobre el césped hasta recuperarse, aunque finalmente pudo continuar sin mayores inconvenientes. Desde el VAR, con Javier Iglesias Villanueva a los mandos, decidieron no intervenir, pues consideraron que la jugada no era manifiesta de cara a una posible tarjeta roja.

Todo ello en un partido marcado por la situación sevillista, que necesita ganar para salir de los puestos de descenso. La hinchada recibió a lo grande a los suyos, que se mostraron muy metidos mental y físicamente en el encuentro desde los primeros compases, traducido entre otras cosas en esa dura entrada de Isaac que, para su suerte, se saldó sin amonestación.

En cuanto a la Real, cabe recordar que su condición de campeón de Copa del Rey le da un billete para la próxima edición de la Europa League. Es decir, que lo único que se juega en este tramo final es apurar sus opciones de alcanzar la quinta plaza para jugar la Champions League, algo que parece complicado teniendo en cuenta que arrancó el partido a 10 puntos del Betis.