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En vídeo, pelos de punta con la despedida de la afición de la Real Sociedad en Zubieta antes de viajar a Sevilla

En vídeo, la espectacular despedida de la afición de la Real Sociedad en Zubieta antes de viajar a Sevilla
La despedida de la afición de la Real al equipo. ElDesmarque
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La Real Sociedad ya ha puesto rumbo a Sevilla para jugar la final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. La expedición vasca ha partido desde Zubieta y ahí decenas de aficionados se han congregado para despedir al equipo. Cánticos, bengalas y una energía descomunal para llevar al equipo en volandas hacia el triunfo en el estadio de La Cartuja. En ElDesmarque hemos podido captar esta espectacular despedida. Pincha en el vídeo para verlo.

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