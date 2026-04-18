Milinko Pantic revive su noche eterna y lanza un mensaje al Atlético: “Es el día más bonito”

Andrea Esteban 18 ABR 2026 - 16:23h.

Pantic marcó el gol decisivo en la Copa hace 30 años

Así es Horizonte, el balón para la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad

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A pocas horas de la final de Copa del Rey, la historia vuelve a aparecer en escena para el Atlético de Madrid. Milinko Pantic, leyenda rojiblanca y autor del gol que dio un título copero hace 30 años ante el Barça, ha reaparecido para recordar aquella noche inolvidable y lanzar un mensaje claro a la afición y a los jugadores.

“El día más bonito de mi vida deportiva”

Pantic no oculta lo que significó aquella final histórica en su carrera: “Es el día más bonito en mi vida deportiva, porque jugar una final de la Copa del Rey es lo mejor que te puede tocar”.

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Tres décadas después, el exjugador revive ese momento con orgullo: “Es precioso poder estar aquí 30 años después y recordarlo, por esto se vive el fútbol”.

En un contexto similar al actual, con el Atlético buscando volver a levantar el trofeo, sus palabras conectan pasado y presente en un día que puede volver a ser histórico para el club.

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Su consejo y un deseo claro: “Que gane el Atleti como sea”

Con la experiencia de quien ya sabe lo que es decidir una final, Pantic quiso mandar un mensaje directo a los futbolistas: “Tranquilidad y, sobre todo, salir a disfrutar. Es un día muy bonito”.

También tuvo palabras para la afición, deseando que la celebración llegue tras el partido: “Que disfruten de un día histórico y ojalá lo celebren después de las once de la noche”.

Y a la hora de mojarse, no dejó lugar a dudas: “Me da igual el resultado, incluso en penaltis… lo importante es que el Atlético gane el trofeo”.