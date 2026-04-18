Milinko Pantic revive su noche eterna y lanza un mensaje al Atlético: “Es el día más bonito”
Pantic marcó el gol decisivo en la Copa hace 30 años
Así es Horizonte, el balón para la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad
A pocas horas de la final de Copa del Rey, la historia vuelve a aparecer en escena para el Atlético de Madrid. Milinko Pantic, leyenda rojiblanca y autor del gol que dio un título copero hace 30 años ante el Barça, ha reaparecido para recordar aquella noche inolvidable y lanzar un mensaje claro a la afición y a los jugadores.
“El día más bonito de mi vida deportiva”
Pantic no oculta lo que significó aquella final histórica en su carrera: “Es el día más bonito en mi vida deportiva, porque jugar una final de la Copa del Rey es lo mejor que te puede tocar”.
Tres décadas después, el exjugador revive ese momento con orgullo: “Es precioso poder estar aquí 30 años después y recordarlo, por esto se vive el fútbol”.
En un contexto similar al actual, con el Atlético buscando volver a levantar el trofeo, sus palabras conectan pasado y presente en un día que puede volver a ser histórico para el club.
Su consejo y un deseo claro: “Que gane el Atleti como sea”
Con la experiencia de quien ya sabe lo que es decidir una final, Pantic quiso mandar un mensaje directo a los futbolistas: “Tranquilidad y, sobre todo, salir a disfrutar. Es un día muy bonito”.
También tuvo palabras para la afición, deseando que la celebración llegue tras el partido: “Que disfruten de un día histórico y ojalá lo celebren después de las once de la noche”.
Y a la hora de mojarse, no dejó lugar a dudas: “Me da igual el resultado, incluso en penaltis… lo importante es que el Atlético gane el trofeo”.