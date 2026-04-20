Horarios y ruta de la fiesta de la Real Sociedad con la Copa del Rey por las calles de San Sebastián

Saray Calzada 20 ABR 2026 - 07:37h.

La Real ha preparado una fiesta con sus aficionados para celebrar la Copa del Rey

Jokin Aperribay sabe que la fiesta de la Real Sociedad se va a alargar y solicita un aplazamiento: "No sé cómo vamos a llegar"

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San SebastiánLa Real Sociedad ha ganado su cuarta Copa del Rey tras imponerse al Atlético de Madrid en los penaltis. El equipo vasco ganó su último trofeo el año de la pandemia, sin público y sin apenas poder celebrarlo con la afición txuri-urdin. Esta vez será diferente y el club ha preparado un fiestón.

Las calles de San Sebastían se teñirán de azul y blanco para recibir a los campeones. La salida se producirá a las 18.00 horas. El punto de partida es Anoeta. Una vez ahí pasarán por la avenida Madrid, Avenida Sancho el Sabio, calle Urbieta, avenida de la Libertad, calle Oquendo para terminar en el Boulevard.

Una vez que estén en Alderi Eder se hará una recepción oficial en el consorcio donostiarra. Ahí en el balcón, todos los jugadores y el cuerpo técnico ofrecerán la Copa a los aficionados que estén congregados en las afueras del recinto. En la recepción municipal, además del alcalde, Jon Insausti, y otros miembros de la corporación donostiarra, estarán representantes del Gobierno y el Parlamento vascos, así como de la Diputación Foral de Gipuzkoa, entre otras autoridades.

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San Sebastián vibra con la Real Sociedad

En Alderi Eder habrá instalado un escenario y una vez que termine los actos protocolarios con las autoridades bajarán para estar más cerca de los aficionados y que puedan ver y escuchar a los jugadores más de cerca. Música, emoción y presentaciones están aseguradas para los txuri-urdines.

El pasado domingo cuando habían pasado pocas horas desde la consecución del trofeo, toda la expedición vasca llegaba a Gipuzkoa. Alrededor de mediodía aterrizaban procedente de Sevilla y miles de aficionados les esperaban en el aeropuerto y en Zubieta.

Los futbolistas y el resto de miembros del equipo pudieron ver directamente el ambiente de euforia que se vive en casa, un anticipo de lo que podrán ver en esa fiesta preparada por las calles de San Sebastián.