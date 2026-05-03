Cucho Hernández explica "lo jodido" que ha sido lo de Isco: "Ha estado acogido por todos"

Saray Calzada 03 MAY 2026 - 21:42h.

Cucho habló sobre sus goles esta temporada y cómo ha visto a Isco estos meses con la lesión

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Cucho Hernández fue protagonista de la última victoria del Betis ante el Real Oviedo (3-0). El equipo verdiblanco está en plena lucha por su plaza en Europa y su doblete fue vital para hacerse con los tres puntos. El delantero colombiano atendió a los medios tras el partido y habló de sus números esta temporada y también de un compañero que es vital para ellos como Isco Alarcón.

Hace pocos días confesaba en una entrevista que tras esta última lesión no sabía si iba a poder a jugar de nuevo y que incluso sentía dolor en su día a día. Al Cucho le preguntaron por ello. “Lo veo bien. Obviamente Isco ha pasado por un momento muy jodido. Nosotros lo hemos acompañado, ha estado acogido por todos, por la afición, por los compañeros, por el club. Lo que mas queremos es que termine bien LALIGA, que termine jugando y se vaya sintiendo mejor. Cuando Isco está bien no hay que describirlo, ya sabemos lo que significa. Desearle que pueda terminar bien LALIGA”.

Cucho Hernández y su registro goleador esta temporada

El delantero habló de su momento de forma. "Saben que siempre que vengo aquí soy muy autocrítico. Es cierto que es un buen número, en lo personal siento que no está nada mal, pero que hubieran sido muchos más a este momento de la temporada. Estoy satisfecho por este número y quedan cuatro para sumar más", dijo sobre los 14 tantos que lleva esta temporada.

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Más allá de las valoraciones personales, el jugador habló sobre el encuentro. "El partido se puso de cara pronto y lo supimos controlar. Contentos por los tres puntos y ahora toca seguir", comentó en los micrófonos de DAZN.

Sobre su partido, indicó que "en cuestión de números pudo ser de los mejores" y que "ahora toca asegurar la quinta plaza". De sus goles, explicó que "el segundo era difícil al primer toque, con el exterior, fue bonito" y, sobre el objetivo de la quinta plaza, indicó que "la obligación es terminar ahí".