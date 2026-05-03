Joaquín Anduro 03 MAY 2026 - 20:50h.

Thiago Fernández desveló la conversación con el árbitro

El uno por uno y notas del Real Oviedo ante el Betis con siete suspensos y un gran señalado

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El Real Oviedo ha caído por 3-0 ante el Real Betis en un partido en el que los asturianos reclamaron un posible penalti de Sofyan Amrabat sobre Thiago Fernández. Una acción polémica sobre la que habló el propio futbolista argentino tras el encuentro quitándole importancia después de la explicación de Cordero Vega de por qué no había señalado los 11 metros.

"Yo sentí que me tocó, no sé si dentro o fuera. Hablé con el árbitro después en el entretiempo y me dijo que la pelota ya estaba fuera, que si hubiera estado dentro era penalti. Pero bueno, son cosas que pasan y nada, creo que si el árbitro no lo cobró, es porque no es", respondió el futbolista cedido por el Villarreal en la entrevista a DAZN a pie de campo.

Thiago Fernández y la derrota del Oviedo ante el Betis

El futbolista porteño también habló sobre un encuentro en el que lamentó que el Betis se pusiera 2-0 en sus dos primeras llegadas: "Bien, más allá del resultado creo que el equipo vino e intentó competir. Lamentablemente, en el primer tiempo, en las dos pelotas que ellos llegaron nos hicieron dos goles y se hizo todo cuesta arriba. Y nada, a pensar en el siguiente partido y seguir sumando".

Thiago Fernández señaló los malos momentos que le costaron al Real Oviedo la derrota en La Cartuja: "Creo que nos faltó un poco de estar fino arriba. Creo que no hicimos un mal primer tiempo. En el segundo tiempo, después del tercer gol, creo que ya el partido se desvirtuó un poco pero creo que competimos hasta el tercer gol y hay que buscar lo malo y aferrarse a lo bueno".

Por último, el argentino quiso mandar un mensaje a la afición del Real Oviedo para este tramo final de campaña y un descenso que parece insalvable: "Obvio, y agradecerle a la gente del Oviedo que nos hizo un gran recibimiento contra el Villarreal y que está todos los partidos ahí. Más allá de los resultados, siempre lo luchando los partidos".