Álvaro Borrego 03 MAY 2026 - 21:37h.

"Quiero que ganen los españoles y más cuando el Betis se juega entrar en la Champions"

Esto necesitaría el Betis en la jornada 35 para clasificarse matemáticamente para Europa

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Manuel Pellegrini atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a la goleada del Real Betis contra el Real Oviedo que deja a los verdiblancos un pasito más cerca de amarrar esa quinta plaza. El técnico admitió sentirse más cerca de ese objetivo, aunque mientras haya puntos en juego no ve "nada asegurado todavía". También habló de la ilusión de la Champions... donde sería vital la eliminación del Bayern Múnich. Si el PSG logra el pase a la final, España dejaría casi sentenciada esa pelea por la plaza adicional para la máxima competición continental. En ElDesmarque hacemos repaso a sus declaraciones más destacadas.

¿Se ve más cerca de la quinta plaza? "Por supuesto que sí. A medida que van restando fechas las probabilidades son mayores, pero no está asegurado todavía. Hoy el equipo fue muy efectivo, quizás no fue de los mejores partidos, pero mantuvimos una buena seguridad defensiva. No nos llegaron prácticamente a la portería. Seguimos sumando tres puntos".

El Betis ha sabido remontar el vuelo: "Sin lugar a dudas el traspiés en la Europa League duele muchísimo. Quedamos eliminados, pero por otro lado pudimos centrarnos solamente en LALIGA. El equipo ha demostrado que se supo reponer psicológica de la derrota y con 7 de 9 nos acercamos cada vez más a un logro".

Por qué Isco jugó solo 20 minutos: "No necesita más minutos, necesita los minutos que pueda jugar sin dolor. Hay que saberlo dosificar, si lo hubiéramos necesitado antes quizás lo habríamos exigido más, pero con el partido resuelto era importante que sumara minutos pero que no se excediera porque había tenido una semana más intensa en trabajo. Aun así va por buen camino y él mismo dice que va mejores sensaciones".

El sueño de la Champions: "El quinto lugar es lo que depende de nosotros y tenemos que saber manejarlo dentro de la pelea. No es fácil jugar seis años seguidos en Europa, solo es algo que lo ha conseguido el Atlético, Real Madrid y Barcelona en los últimos seis años. Ojalá los españoles lleguen los más arriba y podamos quedar quintos para jugar la Champions".

¿Irá esta semana con el PSG y los españoles? "Por supuesto, quiero que ganen siempre los españoles en Europa y más aún cuando se juega el hecho de entrar un equipo en Champions. No depende de nosotros, debemos seguir quintos y si los puntos dan para ir a Champions no hay que dejar de mirar la Europa que también es un campeonato muy importante".