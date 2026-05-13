Arbeloa se alinea con Florentino Pérez y llama al resto de clubes a denunciar el 'caso Negreira

Javi Rayo 13 MAY 2026 - 10:39h.

Álvaro Arbeloa repasa toda la actualidad del Real Madrid antes del partido ante Real Oviedo

¿Puede fichar Florentino Pérez a José Mourinho y luego perder las elecciones?

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Álvaro Arbeloa ha salido a sala de prensa en lo que era una de sus comparecencias más esperadas, no por lo que tuviese que decir si no porque se produce justo después de la rueda de prensa de Florentino Pérez donde explicó que convocará elecciones a la presidencia a la vez que señalaba públicamente a los 'enemigos' del Real Madrid. Estas han sido los titulares que ha dejado el entrenador salmantino en la previa del partido de LALIGA ante el Real Oviedo, equipo ya descendido matemáticamente.

EL PARTIDO ANTE EL REAL OVIEDO

"LALIGA ya se nos escapó, asumimos la responsabilidad de jugar ante nuestra afición. Hay que demostrar que merecemos llevar este escudo"

LA RUEDA DE PRENSA DE FLORENTINO PÉREZ

"No estoy aquí para comentar la rueda de prensa del presidente. Cualquier madridista esta de acuerdo en defender los intereses del Madrid. Se nos trata diferente al resto de clubes del mundo. Somos conscientes de la exigencia, este club si algo tiene de fuerte son sus socios"

EL 'CASO NEGREIRA'

"Todos sabemos lo que ha sucedido durante 20 años, que sepamos. Habrá cosas que no sepamos. Sería bueno que se resolviese el Caso Negreira. A todas luces, no es legal ni tiene sentido para los que formamos parte del fútbol. Parece mentira que sólo el Real Madrid defienda la legalidad"

¿VA A JUGAR MBAPPÉ?

"Vamos a ver si puede acabar la sesión hoy. Ayer lo hizo. Si está y puede completarla, seguro que tendrá minutos para demostrar el compromiso con el club"

LA NO PRESENCIA DE CARVAJAL EN LA PRELISTA

"No he hablado con él sobre la prelista, es una pena, yo siempre le tendría en mi equipo. Hay que respetar la opinión de otros entrenadores, pero es una lástima que no defienda a la Selección. Ayer se reincorporó al grupo, entiendo que podrá estar disponible"

EL REGRESO DE MOURINHO Y SUS PLANES DE FUTURO

"Entiendo las preguntas, pero respetad mi decisión de pensar en el partido. Una vez acabe la Liga podré responder esas preguntas. Entiendo las dudas, yo haría las mismas si estuviese ahí. Pero la filosofía que tengo es no mirar por mí, sino por lo mejor para el Madrid"

¿VOTARÁ A FLORENTINO PÉREZ?

"No soy socio, así que... No voy a votar. Yo he conocido el Madrid sin Florentino. Sé cómo era antes de su llegada y sé cómo ha sido estos 26 años. Me quedo con estos 26 años. El aficionado madridista se ha dado cuenta de lo que ha hecho Florentino, más allá de los títulos. Si hay alguien capaz de darle la vuelta a esta situación es Florentino Pérez"

¿HA TOCADO FONDO EL REAL MADRID?

“Me resulta sorprendente... ¿Los demás clubes qué tocan entonces? No llevamos 50 años sin ganar nada. Está claro que si el Madrid está donde está es por la exigencia y el inconformismo. No sé si alguien aquí se atreve a afirmar que el Madrid no ganará nada el año que viene. Yo no