Las condiciones de Xabi Alonso para su fichaje por el Liverpool

Jorge Morán 25 MAR 2026 - 20:15h.

El técnico asumiría el cargo de Arne Slot la próxima temporada

La mano de Álvaro Arbeloa comienza a notarse en el Real Madrid: todas las diferencias con Xabi Alonso

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Después de su fracaso en el Real Madrid, Xabi Alonso podría tener un nuevo proyecto entre manos. Y aunque en un primer momento lo rechazó, el técnico donostiarra suena de nuevo con fuerza para dirigir al Liverpool en la próxima temporada de Premier League. La situación con Arne Slot no mejora y desde los reds apuntan al ex jugador como su sustituto.

El Liverpool se encuentra en quinta posición de la Premier League con 49 puntos. Muy lejos de Arsenal (70), Manchester City (61), Manchester United (55) y por debajo de un Aston Villa que es la gran sorpresa de la temporada con 54 puntos. A esto hay que sumarle que en Champions League se enfrentarán a un PSG que podría dar el golpe definitivo al técnico neerlandés. Pero para su regreso a Anfield, Xabi ha pedido una serie de condicionantes.

Xabi Alonso y sus condiciones al Liverpool

Al contrario de lo que le ha ocurrido en otras experiencias pasadas, Xabi Alonso quiere tener el control total de la dirección deportiva. Según las informaciones de Bild, el técnico español espera poder formar un proyecto a su antojo, con varios nombres sondeando encima de la mesa. Entre ellos se encuentran jugadores como Olise o Barcola para el ataque, Adam Wharton en el centro del campo o Bastoni para ser el eje de la defensa.

Además, Xabi no quiere ser el recambio de Arne Slot antes de acabar la temporada, sino que quiere ser el líder del proyecto a partir de verano. Su idea es potenciar su modelo sin las urgencias que puede suponer coger un equipo a final de competición, buscando integrar su identidad en la plantilla.

Por ahora, según el citado medio alemán, las conversaciones entre ambas partes se han vuelto a producir en las últimas semanas y aunque ninguno de los dos tienen prisa, la opción de su marcha a Liverpool está más cerca que nunca.