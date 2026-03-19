Saray Calzada 19 MAR 2026 - 12:22h.

Trent Alexander-Arnold ha roto con su pareja, la modelo e influencer, Estelle Behnke

El precedente al que se aferra el Real Madrid para pasar la eliminatoria contra el Bayern de Munich

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El Real Madrid vive un momento de alegría, pero no todos lo están viviendo de la misma manera. Para Trent Alexander-Arnold no está siendo un buen año. El inglés llegó el pasado mes de junio al club blanco y todavía no ha conseguido ser el jugador que se esperaba de él. Su presencia en el campo ha sido intermitente y tampoco ha despuntado mucho cuando ha estado más allá de algunos chispazos y algún buen pase. A este momento regular en lo profesional hay que sumarle que en lo personal tampoco anda mucho mejor. Varios medios ingleses apuntan a que el futbolista y la que hasta ahora era su pareja, Estelle Behnke, han roto.

Trent, con el corazón roto

Llevaban juntos un año y medio, pero según apuntan fuentes cercanas a 'Daily Mail', la pareja habría puesto fin a su relación de mutuo acuerdo. "La ruptura fue difícil, pero tanto Trent como Estelle sabían que era lo mejor", dijo una persona cercana a la pareja al citado medio.

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Apuntan a que mantendrán buena relación tras separarse, aunque en las redes sociales ya se puede ver que no se siguen. En 'The Sun' también hablaban de esta ruptura y de cómo habían terminado la modelo y el futbolista. "Compartieron momentos especiales. Pero toman caminos separados, llenos de amor y agradecimiento por las experiencias vividas juntos... Ambos son personas muy ocupadas y llegaron a la triste conclusión de que la relación no iba a durar mucho", decía otra fuente cercana al medio inglés.

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Al parecer ella le había ayudado a adaptarse cuando llegó a Madrid, algo que le ha costado por la diferencia con Inglaterra en muchas cosas, entre ellas, el idioma. Ahora emprende una nueva etapa soltero en la capital, aunque habrá que ver por cuánto tiempo. El inglés espera al menos mejorar en lo que a lo profesional se refiere. Todavía su presencia en la titularidad genera dudas, sobre todo en defensa en donde se ha visto que su fuerte no son las cualidades defensivas.