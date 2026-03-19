El precedente al que se aferra el Real Madrid para pasar la eliminatoria contra el Bayern de Munich

Saray Calzada 19 MAR 2026 - 08:02h.

El Real Madrid se ha enfrentando al Bayern en las últimas cuatro Champions que ha ganado

Cuadro de Champions League 2026 y cruces de cuartos de final

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El Real Madrid ya está en los cuartos de la Champions League tras eliminar al Manchester City. Pocos daban una probabilidad alta de que pasara tras tocarle el equipo inglés en el sorteo, pero sorprendió al equipo de Guardiola en la ida y en la vuelta hizo buena esa ventaja. Ahora en la siguiente fase les espera otro viejo conocido en esta competición, el Bayern de Múnich.

El club alemán es uno de los claros favoritos a llevarse la competición desde que comenzó el curso por su gran nivel, pero en ElDesmarque madrugada creen que si alguien merece confianza para llevarse el trofeo es el Real Madrid después de haber conseguido 15. Nacho Peña relataba las últimas veces que se han enfrentado los dos equipos y hay un precedente al que se pueden aferrar los madridistas para confiar más.

Los datos del Real Madrid ante el Bayern de Múnich

"2014 se enfrentan en semifinales, la Décima. 2017, cuartos, la decimosegunda. 2018, semifinales, la decimotercera. 2024, semifinales, la decimoquinta", relataba el periodista. Los últimos cuatro enfrentamientos entre los dos equipos ha dado al Madrid por victorioso y no solo eso, sino que después ha terminar ganando la Champions.

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Siro López también veía al Real Madrid favorito para pasar la eliminatoria e Irene Junquera le apoyaba. "Para mí ya es favorito siempre".

Los de Álvaro Arbeloa han ganado confianza y crédito tras imponerse al City de Guardiola. En los últimos partidos han mostrado una solidez que les venía faltando desde el inicio de la temporada. El Madrid ha generado muchas dudas por sus altibajos y por no saber a qué juega, pero parece que ha llegado el momento clave del curso y se han puesto las pilas. Ahora ante el Bayern tendrán que confirmar esa mejoría. La última vez que se enfrentaron se dio una de esas noches épicas en el Bernabéu cuando Joselu Mato salió desde el banquillo para dar la vuelta a la eliminatoria.