Jorge Morán 19 MAR 2026 - 11:05h.

Los tres porteros titulares se encuentran lesionados

Por qué el Barcelona ha ganado más dinero que Real Madrid y Atlético por clasificarse a cuartos de Champions

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Tener un portero de garantías como suplente es siempre un punto a tener en cuenta en la previsión de una temporada. Y sino que se lo digan a Real Madrid, FC Barcelona o Atlético de Madrid. Aunque en muchas ocasiones están destinados a los partidos de la Copa del Rey, a veces las lesiones de los titulares provocan que llegue su hora en el momento más importante del año.

Este es el caso de Juan Musso (Atlético), Andrey Lunin (Real Madrid) o Wojciech Szczęsny (FC Barcelona), que deberán defender las porterías de sus equipos durante un tiempo. Todavía se desconoce cuanto, pero lo más seguro es que los tres sean titulares en esta jornada de LALIGA EA SPORTS.

Andrey Lunin, de nuevo a demostrar

Ganador de una Champions League salvando al Real Madrid en varias ocasiones, el ucraniano vuelve a escena. Thibaut Courtois se marchó del Ettihad en el tiempo de descanso debido a una lesión que arrastraba desde el calentamiento. El belga sufrió unas molestias y con la ventaja ante el Manchester City, Arbeloa decidió sustituirle.

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"Ha sido por precaución, tenía unas molestias y no hemos querido arriesgar lo más mínimo, espero que esté el domingo", comentó el técnico del Real Madrid. Aunque todavía no es seguro, lo más probable es que sea Lunin el que defienda la portería del Real Madrid en el derbi ante el Atlético. Esta temporada tan sólo ha disputado cuatro encuentros (dos en Copa del Rey y dos en la Champions), con una participación de 314 minutos. Eso sí, no tiene muy buenos números, sufriendo ocho goles en tres partidos (tres Albacete, dos Talavera y tres Olympiakos).

El seguro que ha encontrado el Atlético con Juan Musso

Convocado con la selección argentina, Juan Musso está viviendo uno de sus mejores momentos desde que llegó al Atlético. El portero ha aprovechado a la perfección la lesión de Oblak (molestias en el costado) y ha demostrado estar preparado para grandes escenarios, como en la eliminatoria de Copa del Rey ante el Barcelona.

El argentino ha disputado nueve partidos (dos en LALIGA, dos en la Champions y cinco en la Copa del Rey), en dónde ha encajado nueve goles. Eso sí, Musso ha dado una gran confianza a Simeone, salvando a su equipo en Barcelona y Londres, demostrando el gran nivel pese a ser suplente.

Wojciech Szczęsny vuelve a escena

Las lesiones de Joan García y Ter Stegen hicieron que Wojciech Szczęsny fuera el titular en el Barcelona al comienzo de la temporada. Y el polaco rindió a la perfección. Ya fue titular durante todo el pasado año y aunque volvió del retiro para estar en el club, el guardameta no ha olvidado su nivel.

En los diez partidos que lleva este año (seis en LALIGA y cuatro en Champions), el guardameta ha encajado diecinueve goles. Aunque los datos están ahí, lo cierto es que Szczesny siempre ha demostrado un gran nivel bajo los palos, algo que tendrá que seguir dando al mundo después de la lesión de Joan García.