España cayó eliminada en octavos ante Marruecos tras tres partidos seguidos sin ganar

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Suenan tambores de Mundial. El próximo 11 de junio arrancará al gran cita del fútbol de selecciones, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá y culminará cinco semanas después, el 19 de julio, en la gran final de Nueva York. Entre medias, 104 partidos en un torneo que tiene a España como una de las grandes candidatas a ganarlo. Luis de la Fuente dará su convocatoria del 25 de mayo, pero antes conviene echar la vista atrás.

Y qué mejor momento para recordar la convocatoria de España en el Mundial de 2022, que se celebró en Qatar en pleno mes de diciembre. Luis Enrique era el seleccionador por entonces, pero lo cierto es que su papel fue algo decepcionante durante la cita mundialista, que tuvo una convocatoria que, como suele suceder siempre, generó algo de controversia. Especialmente por el hecho de que Álvaro Morata fuera el único delantero centro de los 26 futbolistas convocados, lo que invitaba a pensar que no había un plan B. También sorprendió especialmente la inclusión de Hugo Guillamón, quien no volvió a repetir desde entonces.

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La convocatoria de España en el Mundial de Qatar 2022

Estos fueron los 26 futbolistas convocados por Luis Enrique en Qatar:

Porteros : Unai Simón, David Raya y Robert Sánchez.

: Unai Simón, David Raya y Robert Sánchez. Defensas : Dani Carvajal, Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Torres, Eric García, César Azpilicueta, Hugo Guillamón, Jordi Alba y Alejandro Balde.

: Dani Carvajal, Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Torres, Eric García, César Azpilicueta, Hugo Guillamón, Jordi Alba y Alejandro Balde. Centrocampistas : Sergio Busquets, Rodrigo Hernández, Pedri, Gavi, Koke Resurrección, Carlos Soler y Dani Olmo.

: Sergio Busquets, Rodrigo Hernández, Pedri, Gavi, Koke Resurrección, Carlos Soler y Dani Olmo. Delanteros: Nico Williams, Álvaro Morata, Ferran Torres, Pablo Sarabia, Marco Asensio, Yeremy Pino y Ansu Fati.

En la foto oficial del torneo, además, aparecen Luis Rubiales como presidente de la RFEF, acompañado a sus lados por José Francisco Molina, director deportivo de la selección, y por el propio Luis Enrique como seleccionador.

El asturiano, que acababa contrato tras aquel torneo y no quiso renovar por si las cosas salían mal, acabó marchándose después de que España cayera en octavos de final ante Marruecos, en una tanda de penaltis (3-0) en la que no fue capaz de anotar ningún gol.

La selección española arrancó de maravilla aquel Mundial con un contundente 7-0 ante Costa Rica, pero luego se desmoronó por completo. Empató ante Alemania (1-1), surgieron las primeras dudas y cayó derrotada ante Japón (2-1) en la tercera jornada, llegando a estar eliminada durante algunos minutos. Además, Luis Enrique también fue foco de críticas extradeportivas por sus famosos 'streams' en un torneo en el que España sólo ganó uno de sus cuatro partidos.