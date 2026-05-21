El seleccionador dejará sin torneo a jugadores como Palmer, Foden o Maguire

Inglaterra contrata a un experto para protegerse contra el sexo y los ruidos durante el Mundial 2026

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Inglaterra dará este viernes su convocatoria para el Mundial 2026. Y a falta de oficialidad, todo apunta a que estará plagada de novedades y de ausencias. Durante las últimas horas, varios medios de Reino Unido han ido filtrando varios de los jugadores que podrían quedarse fuera de la lista definitiva de Thomas Tuchel, que planea hacer una gran revolución de cara a la cita de este próximo verano.

Según informan los periodistas David Ornstein y Matt Law, en The Athletic y Daily Telegraph, respectivamente, Tuchel dejará fuera de Phil Foden y Cole Palmer. Es decir, que dos de las grandes estrellas del fútbol inglés no estarían en el Mundial.

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Además, aseguran que Adam Wharton, Harry Maguire, Luke Shaw y Levi Colwill tampoco estarán en la lista de convocados, en la que se prevé una gran revolución por parte del técnico alemán, que ha recibido varias críticas desde que llegó al cargo por distintos motivos.

A cambio, el seleccionado citaría a Ivan Toney, del Al-Ahli de Arabia Saudí, Kobbie Mainoo, del Manchester United, Tino Livramento, del Newcastle, y Nino Madueke, del Arsenal, entre otros muchos nombres.

La convocatoria de Inglaterra, plagada de novedades

De cumplirse las informaciones, la ausencia de Foden sería el gran bombazo del torneo. Si bien es cierto que su nivel ha decaído en los últimos meses, este curso ha firmado diez goles y siete asistencias en las filas del Manchester City. Tampoco se aleja de esas cifras Palmer, con diez goles y tres asistencias en las filas del Chelsea. A cambio, quien sí estaría en la convocatoria sería Bellingham, pese a las dudas de Tuchel, su bajada de nivel y sus problemas físicos de los últimos años y tras un curso en el que ha firmado siete goles y cinco asistencias.

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En cualquier caso, la convocatoria definitiva se conocerá este viernes 22 de mayo, tres semanas antes de que empiece un Mundial en el que Inglaterra se medirá a Croacia, Ghana y Panamá durante la fase de grupos del torneo.