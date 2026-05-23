Jorge Morán 23 MAY 2026 - 19:37h.

El técnico ha desvelado a los convocados para el partido ante el Athletic

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El Real Madrid pone punto y final a una temporada para olvidar. Lo hará ante el Athletic en un Bernabéu que despedirá a algunos de sus futbolistas más importantes, como el caso de Dani Carvajal o la marcha de David Alaba. Pero además de los defensores, habrá otro que también apunta a dejar el club aunque, en contra de lo que parecía, lo hará desde el banquillo.

Este es el caso de Dani Ceballos. El mediocentro tiene los días contados en el Real Madrid y viendo la convocatoria de Arbeloa ante el Athletic, aún se podrá despedir sobre el césped. El sevillano ha vuelto a contar para el técnico después de su encontronazo hace ya varias semanas y arrancará el partido desde el banquillo. Aunque todavía cuenta con contrato hasta el año 2027, sus lesiones, su falta de ritmo y su problema con el club hacen presagiar el final de Ceballos en el Bernabéu.

Pero la convocatoria del Real Madrid ante el Athletic permite resolver alguna duda más. Y es que después de las ausencias de Vinicius durante los entrenamientos de esta semana, el extremo no estará finalmente en el Bernabéu para despedir a Carvajal. Debido a un problema personal, el futbolista se marchó a Brasil con el permiso del club y no estará a las órdenes de Arbeloa en su último partido en el banquillo blanco.

Sí estará también Fede Valverde, que arrancará el encuentro como titular una vez superada la conmoción sufrida al golpearse con una mesa en la pelea que mantuvo con Aurélien Tchouaméni. También arrancarán de inicio Dani Carvajal y David Alaba en su despedida del Real Madrid.

Convocatoria del Real Madrid ante el Athletic

Porteros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Álvaro González.

Defensas: Dani Carvajal, Raúl Asencio, David Alaba, Álvaro Carreras, Fran García, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Manu Serrano.

Centrocampistas: Fede Valverde, Jude Bellingham, Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Dani Ceballos.

Delanteros: Kylian Mbappé, Franco Mastantuono, Gonzalo García, Brahim Díaz.