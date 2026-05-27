Alberto Cercós García 27 MAY 2026 - 10:24h.

Pese a tener buenas sensaciones en el formato 'sprint', Aston Martin sucumbió en carrera: Lance Stroll lo dejó claro vía radio

Honda ya tiene el plan para rescatar a Fernando Alonso y Aston Martin y le pone fecha

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Aston Martin sigue demostrando que están muy lejos de alcanzar un nivel óptimo. Es más, con cada Gran Premio que pasa las sensaciones del AMR26 son cada vez más catastróficas. Pese a intuir un pequeño paso adelante que ni el propio Fernando Alonso se esperaba, la carrera del Gran Premio de Canadá fue otro batacazo para los pilotos de la escudería británica. El español no pudo ni dar 30 vueltas por problemas en su asiento, y parece ser que Lance Stroll aguantó como pudo para ver la bandera de cuadros. Lo que es una realidad es que en Aston Martin no levantan cabeza, que los problemas persisten y que todo esto seguirá igual hasta después del verano. Una completa agonía tanto para Alonso como para Stroll, que no pueden hacer otra cosa que aguantar.

Alonso fue crítico una vez terminó la carrera, dejando claro que pese a notar cierta mejoría, la situación de Aston Martin sigue estando al límite. "Tuvimos un buen comienzo y estábamos luchando por entrar en los diez primeros puestos. Tomamos la decisión correcta al empezar con neumáticos blandos, mientras que otros optaron por neumáticos intermedios y tuvieron que entrar a boxes antes de tiempo. Desafortunadamente, tuvimos un problema con el asiento durante la carrera, por lo que decidimos retirar el coche. Parecía que éramos más rápidos aquí que en Miami con el mismo paquete. Necesitamos esperar a que se noten las mejoras de rendimiento durante las vacaciones de verano, pero seguiremos optimizando este paquete hasta entonces", contaba en la web oficial de su equipo.

Lance Stroll, al borde del abandono en Canadá

Por su parte, Stroll tuvo dos versiones claramente diferenciadas. La más formal, a su equipo tras terminar la carrera. Su valoración intuye un enfado morrocotudo, y es que el AMR26 del canadiense no tenía el ritmo esperado. "Ha sido un fin de semana difícil en Montreal. No pudimos conseguir que los neumáticos alcanzaran la temperatura necesaria y tuvimos problemas de agarre durante toda la carrera. Tampoco teníamos el ritmo necesario en las rectas. El rendimiento del coche no es el que necesitamos y aún queda mucho trabajo por hacer para conseguirlo", explicaba.

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Pero lo que realmente hizo explotar la situación y evidenciar que Aston Martin sigue lejos del nivel esperado, es la radio de Stroll durante la carrera. "Termino la carrera por los mecánicos... y Lawrence", llega a decir Stroll por radio durante la prueba en Canadá. Su frustración y lo complicado de conducir que es el AMR26 lleva a los pilotos a tal punto de desesperación que tiene que ponerse al límite para ver la bandera de cuadros.