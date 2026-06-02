Jorge Morán 02 JUN 2026 - 14:19h.

El Gran Premio de Barcelona se podrá seguir en Mediaset

Pedro de la Rosa confirma las tremendas limitaciones de Aston Martin y alucina con Fernando Alonso: "No hay más que comentar"

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El Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 podrá verse en Mediaset. Y ahí estará Fernando Alonso, quién no está teniendo mucha suerte esta temporada. Entre sus dolores y los problemas en el Aston Martin, el piloto español no se está sintiendo cómodo, aunque para muchos, entre ellos Pedro de la Rosa, no haya nadie como él.

El actual Embajador Global del equipo de Aston Martin atendió a los micrófonos de ElDesmarque sobre lo que espera en la segunda parte de la temporada. "Está siendo difícil. No deja de ser una temporada espectacular, con nuevo reglamento, con la posibilidad de que haya más adelantamientos. Va a ser una carrera de evolución. En Barcelona será difícil para nuestro equipo", comentó.

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Los elogios de Pedro de la Rosa a Fernando Alonso

Además de hablar de lo que espera para Barcelona, el ex piloto no dudó en hablar sobre Fernando Alonso, del que sólo tuvo palabras de elogio. "Cada carrera es una final, cada carrera se prepara con las mismas ganas. Ambición, ilusión y pasión. Estamos trabajando a tope para darle a Fernando el mejor coche posible", comenzó diciendo.

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"A Fernando si algo le ha caracterizado a lo largo de su carrera es que siempre da el 100%, sea el coche competitivo o no. Siempre va a dar lo mejor de lo que tiene y eso es algo que no tiene precio. Yo lo valoro mucho en un piloto de más de 40 años y dos veces campeón del mundo. Es algo que no hace todo el mundo", señaló.

Incluso aprovechó la pregunta de David Ibáñez para quitarse el sombrero al hablar de Alonso. Y lo hizo de manera literal. "Lo admiro muchísimo y es uno de los motivos por los que volví a la Fórmula 1, para trabajar con él otra vez. Es una fuente de inspiración", apuntó Pedro, que no quiso opinar sobre la posible retirada del asturiano.

"Es algo que no hemos ni comentado. Llevamos pocas carreras, tenemos muchas cosas que mejorar en el coche. Ojalá que continúe durante muchos años, pero Alonso siempre estará compitiendo sea dónde sea", señaló. Una retirada que muchos aficionados no quieren que ocurra hasta que Alonso pueda conseguir la ansiada victoria número 33. "Todos la deseamos, pero parece que se nos está resistiendo", dijo de la Rosa.