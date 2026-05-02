Alberto Bravo 02 MAY 2026 - 15:12h.

Recordó que "nunca he hablado de Champions, eso queda para otro tipo de foros"

Giráldez, un técnico sin redes sociales que agradece "el cariño de la gente, pero prefiero el anonimato"

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VigoClaudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, se mostró muy contundente cuando fue cuestionado por si firmaba clasificarse para la Conference League a pesar de seguir en la pelea por la Europa League. Dejó claro que incluso el pasado mes de agosto hubiese firmado volver a clasificarse para disputar una competición continental, más después de alcanzar este curso los cuartos de final. Además cree que "quien no lo firme está desubicado".

Mala racha: "Tenemos que cambiar la dinámica de resultados, mantener cosas que hemos hecho bien estos últimos dos partidos. Los resultados no están siendo buenos pero tenemos que ser optimistas y positivos, saber dónde estamos y lo difícil que es estar, a estas alturas de temporadas, en el lugar en el que estamos".

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Pelea por Europa: "Tenemos cinco partidos por delante, tres en casa, con la esperanza de poder jugar otro año más Europa. La vamos a pelear con todas nuestras fuerzas. Saber que hasta ahora tiene mucho valor, a lo mejor nos quedamos con lo negativo de la inmediatez. Necesitamos el apoyo de todo el mundo para poder conseguirlo y tenemos que intentar ser un poquito más fríos y valorar un poco el recorrido".

"Hay que darle valor pero eso pero no significa que no seamos ambiciosos y exigentes. Sabemos que estamos en un momento de resultados malo, con muchos errores que no podemos cometer que nos llevan a perder muchos puntos pero teniendo confianza en los jugadores que van a dar todo porque quieren estar en Europa el año que viene".

El peor local de Primera: "Me motiva jugar en casa y me motiva cambiar esos números. Me motiva tener la posibilidad de dirigir a mi equipo en Balaídos. Tenemos que hacernos fuertes estos tres partidos en casa y competir los dos partidos de fuera como lo hemos hecho".

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"Si nuestros números fuesen los mismos pero al revés habría un mayor optimismo. Es la realidad de lo que ha sido este año, mucha gente ha ido a Balaídos y no nos ha visto ganar pero también se sienten orgullosos del equipo y de sus números fuera de casa. También es muy bonito ganar al Madrid en el Bernabeu, ganar en Mestalla".

Estado anímico del Celta: "Hemos tenido una semana como hacía tiempo que no veía al menos en cuanto a alegría y energía. Es normal porque llegamos fatigados, cansados y con muchos partidos encima. Nos han venido bien esos dos días de descanso y tener una semana entera para poder preparar un partido. He visto probablemente hoy uno de los mejores entrenamientos de la temporada en cuanto al entendimiento, energía, felicidad y por ahí tiene que ir nuestro equipo".

Conference League: "Por supuesto que la firmo y creo que el no firme volver a estar en Europa está desubicado. Yo nunca he hablado de Champions, eso queda para otro tipo de foros porque yo no he hablado de Champions. Para mí volver a jugar otro año en Europa. En Conference, y si hubiese otra categoría por debajo, también la firmaría. Es volver a estar en Europa, es volver a tener tres competiciones y medirnos contra los equipos más potentes de Europa".

"Conseguirlo por segunda vez en una generación en la historia del club después de haber jugado los cuartos de final de la Europa League no lo firmaría ahora, lo hubiese hecho hace meses, seguramente en agosto".