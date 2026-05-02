Alberto Bravo 02 MAY 2026 - 19:01h.

El defensa bilbaíno, uno de los candidatos a suplir la baja de Marcos Alonso

Justificantes para las mamás que prefieran el Celta a la comida familiar por el Día de la Madre

Compartir







VigoEl Celta de Vigo afronta este domingo, Día de la Madre, un importantísimo partido ante el Elche CF. Balaídos acogerá el duelo de la jornada 34 de Liga en la que los de Claudio Giráldez buscarán volver a la senda del triunfo para cortar una pésima racha de resultados. El objetivo es seguir en la pelea por Europa, como destacó Claudio Giráldez. El técnico celeste deberá recomponer una defensa sin Carl Starfelt y Marcos Alonso. Álvaro Núñez, que volverá a encontrarse con sus compañeros tres meses después de su salida del Martínez Valero, aspira a ser uno de los elegidos.

Del defensor bilbaíno Claudio Giráldez destacó que "para mí, una de las mayores virtudes que tiene es que juega en muchos sitios". Cree que Álvaro Núñez "es un jugador inteligente, que es capaz de adaptarse a muchos roles. Ya en su etapa en el Elche jugó de mediocentro, lateral derecho, central en una línea de tres, lateral izquierdo...".

Continuó desgranando el perfil de polivalente jugador que tiene a su disposición: "Es un jugador con capacidad para entender lo que requiere cada posición". Recordó cómo fue su llegada a Vigo el pasado 2 de febrero: "Llegó limitado en lo físico, que poco a poco va mostrando mejores sensaciones entrenando, que él sabe también que tiene todavía ese margen de mejora por sus problemas, que le hicieron estar tanto tiempo parado".

Claudio Giráldez también quiso destacar los motivos por los que el Celta apostó por su fichaje el pasado mercado invernal: "Uno de los motivos por los que está aquí es porque nos da esa versatilidad que creo que hoy en día el fútbol demanda". Futbolistas como Álvaro Núñez "son capaces de jugar en roles distintos, o en lo que yo entiendo que es el fútbol".

Una defensa en cuadro sin Starfelt y Marcos Alonso

"Hemos tenido en los últimos partidos bajas en esas posiciones, que seguramente son las posiciones en las que menos hemos rotado", reconoció el técnico porriñés. Sobre sus preferencias en la elección de defensas dejó claro que "es más difícil es que un jugador entre y dé un rendimiento bueno. Es un puesto muy sensible, en el que cada error se paga, en el que creo que es importante la continuidad y la experiencia".

PUEDE INTERESARTE Dirección deportiva y cuerpo técnico del Celta consideran prioritario el fichaje de un central

"Tenemos que tener confianza en los jugadores que tenemos, mostrarles esa confianza a todos, porque han hecho partidos muy buenos cualquiera de las defensas que tenemos en el equipo", pidió Claudio Giráldez. "Ojalá la dirección que saquemos mañana y el planteamiento se vean respaldados por una muy buena versión de todos los jugadores que van a jugar", deseó el entrenador celeste de cara al partido de este domingo ante el Elche CF.