Joaquín Anduro 14 MAR 2026 - 19:14h.

José Bordalás se quejó de que no traten al Getafe como al resto de equipos

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El Getafe cayó por 1-0 ante el Atlético de Madrid en un partido marcado por la expulsión de Abdel Abqar por pellizcar a Alexander Sorloth en sus partes íntimas, algo que negó el propio futbolista y también José Bordalás. El entrenador azulón, en Movistar+, rajó del arbitraje de Ortiz Arias por esta roja directa al jugador marroquí sin llegar a tocarle "los huevos" y por perdonársela al propio noruego colchonero en un codazo que hizo sangrar a Zaid Romero.

La rajada de José Bordalás tras el Atlético de Madrid-Getafe

Análisis del partido: "Es una derrota dura porque no entramos bien al partido, se pusieron por delante muy pronto y nos costó estar cómodos en el partido. En el segundo tiempo entramos muy bien y creo que el equipo hizo méritos para haber conseguido un mejor resultado. La expulsión creo que nos ha lastrado bastante pero, aun con 10, el equipo ha dado la cara. Estoy muy orgulloso del comportamiento del equipo porque lo han intentado hasta el final y felicitar a los chicos".

Movimientos en el Getafe: "Sí, era cuestión de tiempo y hacer algún cambio. En el descanso hicimos otro cambio también y, sobre todo en el segundo tiempo, el equipo ha estado muy bien. Una pena la expulsión porque vuelvo a repetir que el equipo ha entrado en el segundo tiempo con una ocasión clara de Martín Satriano. En el primero se pusieron por delante muy pronto y, contra un equipo del nivel y la talla del Atleti, es complicado. Creo que hemos estado muy bien durante todo el partido. Hemos dado la cara, hemos tenido nuestras ocasiones y, contra el potencial del Atleti, que es muy alto, hemos estado cerca de poder empatar"

Expulsión de Abqar: "Yo he estado viendo y revisando las acciones y me lo comentaba el chico. Han estado forcejeando, son acciones que en el fútbol toda la vida se han visto entre un central y un delantero y Abqar en ningún momento mira. Yo no veo que le coja, vulgarmente, de los huevos. Le tira del pantalón y se ve claramente la imagen. Nunca vi expulsar a un jugador por eso".

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Explicación de Abqar, que no le mira: "Es posible porque él me lo ha aclarado así porque no está mirando. Él no puede saber de dónde le agarra. Él piensa que le agarra de la camiseta y le agarra del pantalón pero en ningún momento tiene intención de hacer eso. Nunca vi expulsar a un jugador por eso. Yo pensaba que estaban mirando la jugada de Mauro Arambarri porque es una jugada muy rápida pero es a la altura de la rodilla. Al final, los criterios nunca los voy a entender porque a nosotros nos han expulsado por la misma jugada. Es a la altura de la rodilla, no hay intención de jugar el balón y ahí lo vemos claramente. A nosotros nos hubiesen parado la imagen y seguro que nos hubiesen sacado la roja".

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Posible roja a Sorloth: "Luego, la acción de Zaid pues es también un poco alarmante porque pensábamos que iba a sacar la segunda a Sorloth. Claramente le da con el codo en la cara y no me vale la explicación de que había falta. Bueno, pues hay una falta pero tú no puedes agredir a un jugador porque haya una falta. ¿Si se señala la falta y hay agresión se pasa por alto? No, si estamos hablando de proteger la integridad de los futbolistas, ahí Sorloth debería haberse ido a la calle".

Discusión con Ortiz Arias: "Yo le estoy hablando de esa jugada porque todo el mundo ha podido comprobar que Zaid estaba sangrando del codazo y mínimo era tarjeta amarilla".

Disgusto por el arbitraje." Sí, por supuesto que sí, porque el partido al final se fue al traste. El equipo venía con la intención de hacer un buen partido y lo ha hecho pero está claro que contra un rival como el Atleti en su campo y con la trayectoria y el potencial que tienen, quedarte con uno menos ha sido una tarea muy difícil. El equipo lo ha intentado, hemos tenido nuestras ocasiones y la verdad es que este es el camino. Felicitar a los chicos y hay que seguir, no queda otra".