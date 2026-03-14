Andrea Esteban 14 MAR 2026 - 18:17h.

Victoria por la mínima en el Metropolitano

La reacción de Simeone al golazo de Nahuel Molina en el Atlético-Getafe

Compartir







Un zapatazo de Nahuel Molina decidió un partido más trabajado que brillante para el Atlético de Madrid ante el Getafe CF en el Riyadh Air Metropolitano. Los de Diego Pablo Simeone dominaron durante muchos minutos y se adelantaron pronto, pero tuvieron que mantener la concentración hasta el final ante un Getafe que, incluso con diez jugadores tras la expulsión de Abdel Abqar, no dejó de buscar el empate.

Las notas de los jugadores del Atlético de Madrid ante el Getafe

Juan Musso (9): Grandes paradas que impidieron el empate en la casa de los rojiblancos. Demostró que Oblak tiene un gran sustituto.

Nahuel Molina (9): El mejor del partido. Abrió el marcador con un auténtico misil desde fuera del área y fue un puñal constante por la banda derecha. Incluso pudo firmar otro gol con un disparo que sacó Soria.

PUEDE INTERESARTE Crecen las críticas contra Mateu Alemany por sus dos últimos movimientos en el Atlético de Madrid

José María Giménez (7): Muy sólido atrás. Atento para cortar varias acciones peligrosas del Getafe, especialmente un disparo de Luis Vázquez que bloqueó con una intervención rápida.

Clément Lenglet (6): Correcto. Sin grandes alardes, pero cumplió en las tareas defensivas en un partido que se volvió algo más incómodo en la segunda mitad.

PUEDE INTERESARTE La Premier League se la pega en Europa mientras LALIGA se pone de cara la plaza extra en Champions

Marc Pubill (6): Se incorporó bien al ataque y tuvo una ocasión clara con un disparo desde posición escorada. Partido serio hasta que fue sustituido.

Thiago Almada (6): Activo entre líneas y participativo en la construcción ofensiva. Buscó generar peligro con centros y asociaciones, aunque sin acciones decisivas.

Koke (6): El faro del equipo en la medular. Distribuyó el juego con calma y ayudó a que el Atlético dominara la posesión durante gran parte del encuentro.

Obed Vargas (5): Trabajo físico en el centro del campo, pero algo impreciso con balón. Vio amarilla tras llegar tarde a un pisotón sobre Milla.

Nico González (6): Mucho despliegue y conducciones peligrosas al espacio. Generó alguna transición interesante, aunque le faltó precisión en el último pase.

Alexander Sørloth (6): Siempre incómodo para la defensa rival. Estrelló un cabezazo en el palo y provocó la expulsión de Abqar tras una acción muy polémica.

Álex Baena (6): Participativo en ataque y protagonista en varias jugadas de peligro. Probó suerte con un disparo que se marchó al lateral de la red.

Los suplentes de Simeone

Giuliano Simeone (6): Entró con intensidad y ayudó a presionar arriba en el tramo final.

Julián Álvarez (6): Recibido con una gran ovación del Metropolitano. Aportó movilidad en ataque en los minutos finales.

Ademola Lookman (6): Intentó aprovechar los espacios con su velocidad en el último tramo del encuentro.

Marcos Llorente (5): Entró para dar piernas al centro del campo cuando el Getafe apretaba buscando el empate.

Antoine Griezmann (5): Saltó al campo en el tramo final para ayudar a controlar el partido y aportar pausa con balón.