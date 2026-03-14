Joaquín Anduro 14 MAR 2026 - 18:17h.

Así jugaron los hombres de José Bordalás

El Getafe estalla pidiendo la expulsión de Sorloth y Zaid Romero enseña la sangre que le dejó su codazo

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El Getafe cayó derrotado por 1-0 ante el Atlético de Madrid en un encuentro en el que los de José Bordalás lo intentaron hasta el final con una gran actuación coral a pesar de la expulsión de Abqar por pellizcar a Sorloth en sus partes. El golazo de Nahuel Molina serviría a los locales para llevarse el triunfo a pesar de que los azulones tuvieron ocasiones hasta el final.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto azulón en la jornada 28 de LALIGA EA SPORTS.

David Soria [6]: El meta mantuvo al Getafe en el partido con sus paradas después de que el golazo de Nahuel Molina le sorprendiera, como pasó con todo el Metropolitano. Gran mano abajo para evitar el doblete del argentino.

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Kiko Femenía [3]: El golazo de Nahuel Molina llegó por una pérdida del lateral aunque pocos se esperaban que el argentino le pegara desde ahí. Fue una más de un partido en el que no estuvo fino y, por ello, Bordalás le sustituyó en el descanso.

Abdel Abqar [4]: Estaba rayando a un buen nivel en defensa pero terminó expulsado de forma absurda por un agarrón a Alexander Sorloth en sus partes que no pasó desapercibido para el VAR.

Domingos Duarte [6]: Se jugó la roja en una dura entrada a Álex Baena y estuvo muy duro durante todo el encuentro pero también seguro, sacando ocasiones como el gol cantado de Lookman bajo palos.

Zaid Romero [8]: Otra gran actuación del futbolista argentino, que oposita a convertirse en el mejor fichaje invernal de este pasado mercado. Controló a Sorloth en todo momento y este incluso pudo ver la roja al soltarle un golpe tras el agarrón del jugador cedido por el Brujas.

Juan Iglesias [6]: Ante la dificultad de entrar en el área del Atlético, el Getafe se agarró en ocasiones a sus largos saques de banda. Bien cerrando su banda en defensa.

Djené Dakonam [5]: Muy acelerado el togolés jugando en el centro del campo, aportando seguridad a los centrocampistas pero con pérdidas que pudieron costarle caro a los suyos. Mejoró en la segunda mitad.

Luis Milla [7]: El Getafe cedió la iniciativa de balón y el centrocampista tuvo momentos en los que se hizo dueño del partido y generó ocasiones para los de Bordalás. Musso evitó su tanto del empate en un claro mano a mano.

Mauro Arambarri [6]: Con Djené por detrás tuvo más libertad para incorporarse al área de Juan Musso y tuvo el empate en el minuto 72 al plantarse solo delante de Musso.

Martín Satriano [6]: Muy solo por ocasiones jugando en punta, tuvo una ocasión para empatar al poco de arrancar la segunda mitad y también ejerció de asistentes en algunas tan claras como la de Luis Milla en el tramo final.

Luis Vázquez [6]: Con más movilidad que en otros partidos, cediendo a Satriano la figura de referencia y dejando acciones interesantes con las que generó ocasiones para sus compañeros.

Sustituciones de José Bordalás en el Getafe-Betis

Veljko Birmancevic [6]: Sigue ganando minutos el futbolista serbio, que le dio al Getafe un toque más ofensivo desde que saltó al campo tras el descanso.

Mario Martín [6]: Aportó aire fresco en el centro del campo para evitar que el Getafe se cayese jugando con 10 cuando mejor estaban sobre el campo.

Adrián Liso [6]: Muy controlado por la zaga del Atlético de Madrid en los últimos minutos de partido presionando para que llegase el 1-1. Muy activo en la presión y Musso evitó su empate de cabeza en el descuento.

Diego Rico [-]: Salió al campo en busca del empate en los últimos minutos.

Javi Muñoz [-]: Entró ya para los minutos de descuento.