Andrea Esteban 14 MAR 2026 - 18:12h.

El delantero golpeó en el rostro a Zaid Romero al intentar soltarse

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El partido entre el Atlético de Madrid y el Getafe CF en el Riyadh Air Metropolitano dejó una de esas jugadas que dio que pensar. En pleno segundo tiempo, una acción entre Alexander Sørloth y Zaid Romero desató las protestas del conjunto azulón, que reclamó la expulsión del delantero rojiblanco tras un golpe en el rostro que terminó con el central mostrando sangre. La jugada encendió el banquillo del Getafe y también a su técnico, José Bordalás, que protestó con insistencia la decisión arbitral.

El codazo de Sorloth que desató las protestas

La acción se produjo en una disputa dentro del área. Romero sujetaba a Sørloth y el delantero del Atlético trató de soltarse con el brazo, golpeando en el rostro al defensor del Getafe.

Los jugadores azulones reclamaron de inmediato la segunda tarjeta amarilla para el atacante rojiblanco. La protesta se intensificó cuando Romero mostró al árbitro la sangre que le había provocado el golpe.

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Sin embargo, el colegiado decidió no sancionar la acción con expulsión y dejó seguir el juego, lo que provocó aún más enfado en el banquillo visitante.

Una jugada que calentó el partido

La tensión aumentó todavía más porque la acción llegó pocos minutos después de otra jugada polémica protagonizada también por Sørloth. El delantero había sido previamente agarrado por Abdel Abqar, en una acción que terminó con el defensa del Getafe expulsado tras pellizcar al delantero en sus partes.