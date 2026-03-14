Joaquín Anduro 14 MAR 2026 - 18:49h.

Juan Musso señaló que lo de Abqar es una "estupidez" que "se veía hace 30 años"

Uno por uno del Atlético de Madrid ante el Getafe: dos sobresalientes en el Metropolitano

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El Atlético de Madrid sigue en estado de alegría tras la victoria por 1-0 ante el Getafe sufrida, eso sí, con una gran actuación de Juan Musso bajo palos para mantener la ventaja. El meta argentino reaccionó a sus paradas y al golazo de su "hermano" Nahuel Molina antes de criticar el mal estado, una vez más, del césped del Metropolitano y de señalar a Abdel Abqar por la roja que vio al agarrar a Sorloth de sus partes íntimas.

Juan Musso, tras el Atlético de Madrid-Getafe

Partido intenso: "Es un equipo que viene muy en forma, muy bien y con confianza, que eso en el fútbol pesa. Hicimos un gran primer tiempo y tuvimos muchas ocasiones. Sufrimos un poco en el segundo, que ellos fueron a por todas y en el segundo así y todo podríamos haber hecho el segundo y liquidarlo, pero no quiso entrar".

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Partido de mucha disputa: "Muy intenso, la cancha tampoco ayudó. En el primer tiempo jugamos un poco mejor pero en el segundo no se podía jugar. Complicado, muy mal. Se hizo más una batalla que un partido de fútbol."

Mal estado del césped que perjudicó al Atlético: "Sí, un poco sí.

Golazo de Nahuel Molina: "Increíble, feliz por él. Es mi hermano, me ayuda mucho y ojalá que lo haga más seguido".

Gran actuación de Musso: "Me siento bien, muy cómodo en este grupo y en este equipo. Me siento orgulloso de pertenecer al Atleti y, cuando me toca, poder ayudar. Me puedo ir a casa feliz, sobre todo cuando se gana".

Confianza antes del Tottenham: "Siempre es importante ganar. Nosotros pensamos y sostenemos que las victorias traen victorias. Todo es importante para seguir agarrados al campeonato y de cara a lo que viene".

Expulsión de Abqar: "Lo vi en la tele, en la pantalla. Es una tontería, son cosas que se hacían hace 30 años. Hizo bien el árbitro en expulsarlo y no premiar al que provoca castigando al que reacciona, que fue Sorloth. Sorloth reacciona ante una cosa que es una estupidez. Hizo muy bien en expulsarlo y no penalizar a Sorloth que, lamentablemente, son cosas que se quieren pasar de vivos y no le hacen gracia a nadie. Está bien que sean penalizadas. Antes podía ser pero, hoy en día, esas cosas no tienen lugar. Está bien que lo hayan penalizado".