Posibles alineaciones del RCD Espanyol - Getafe para la jornada 29 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 20 MAR 2026 - 07:08h.

RCD Espanyol - Getafe, las posibles alineaciones del partido de la jornada 29 de LALIGA EA Sports

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El RCD Espanyol recibe al Getafe CF en el RCDE Stadium en la que será la jornada 29 de LA LIGA EA Sports. El partido se disputará el sábado 21 de marzo a las 16.15 y enfrentará a dos equipos con una dinámica muy distinta. El Espanyol perdió 2-1 fuera de casa frente al Mallorca y acumula 11 jornadas seguidas sin ganar. El conjunto catalán está 8º con 37 puntos, a 3 del primer puesto que clasifica a Europa, que lo tiene el Celta de Vigo. El Getafe CF perdió por 1 gol a 0 contra el Atlético de Madrid en el Riyadh Metropolitano. El conjunto azulón planteó un partido difícil a los colchoneros y estuvo cerca de sacar puntos en un estadio difícil. Los de Bordalás han dado la vuelta a la temporada y están 9º con 35 puntos, a 6 de la Conference League.

Posible alineación del RCD Espanyol

El RCD Espanyol perdió por 2 goles a 1 frente al Mallorca en Son Moix en un partido que se decidió con un gol de Samú Costa en los últimos minutos. El conjunto barcelonés lleva sin ganar desde el 22 de diciembre el año pasado y necesita los 3 puntos si quiere seguir vivo en la lucha por Europa después de una gran primera vuelta. Manolo González no podrá contar con Charles Pickel porque fue expulsado la jornada pasada y Javi Puado será baja por su lesión en el ligamento cruzado interior. Fernando Calero es duda por molestias musculares. El entrenador catalán tendrá que decidir entre Ramón Terrats, si quiere jugar con 4 centrocampistas, o Pere Milla y Ngongé si quiere sumar más atacantes.

Posible once del RCD Espanyol frente al Getafe:

Portero: Dmitrovic

Defensas: Carlos Romero, Cabrera, Riedel, El Hilali

Centrocampistas: Pol Lozano, Urko González, Edu Expósito, Ramón Terrats/Pere Milla

Delanteros: Kike García, Dolan

Posible alineación del Getafe CF

El Getafe perdió 1-0 frente al Atlético de Madrid en el Estadio Riyadh Metropolitano. Los de José Bordalás llegan al partido contra el Espanyol en un gran momento y buscarán los 3 puntos para seguir soñando con Europa. El entrenador español no podrá contar con Abdel Abqar porque fue expulsado en el encuentro de la jornada pasada y tampoco con Juanmi Jiménez, Borja Mayoral, Davinchi y Abu Kamara que serán baja por lesión. Las dudas en el once estarán en el carrilero izquierdo donde Kiko Femenía, Veljko Birmancevic y Diego Rico se disputan la titularidad y en el tercer centrocampista donde Mario Martín es la primera opción. Si Bordalás decide que Djené forme parte del centro del campo, Luis Milla o Arambarri adelantarían su posición y Sebastián Boselli entraría por Mario Martín para jugar de central por la derecha.

Posible once del Getafe frente al Espanyol:

Portero: Soria

Defensas: Iglesias, Zaid Romero, Duarte, Djené, Kiko Femenía/Birmancevic

Centrocampistas: Arambarri, Luis Milla, Mario Martín

Delanteros: Satriano, Luis Vázquez