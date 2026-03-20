Jorge Morán 20 MAR 2026 - 16:46h.

El ex jugador analizó la explosión de Thiago Pitarch

Luis de la Fuente confirma la elección de Thiago Pitarch por España: el motivo por el que no va con la sub 21

Compartir







Álvaro Arbeloa le ha dado una nueva cara al Real Madrid. El equipo ya está en cuartos de Champions League y lo ha hecho con la irrupción de varios jóvenes canteranos que han llamado con fuerza a la puerta del primer equipo. Incluso ante el Elche en LALIGA EA SPORTS el equipo terminó el partido con hasta siete futbolistas criados en Valdebebas.

Pero si hay dos nombres que están sobresaliendo esos son los de Manuel Ángel, cada vez con más protagonismo, pero sobre todo Thiago Pitarch. El canterano es una de las joyas del Real Madrid, cumpliendo en escenarios importantes y siendo titular en la Champions League. Pero este fin de semana tendrá de nuevo otra oportunidad, ante el Atlético, en un derbi en el que podría volver a jugar de inicio.

PUEDE INTERESARTE Thiago Pitarch toma su primera gran decisión para triunfar en el Real Madrid

Guti y la explosión de Thiago Pitarch

Uno que sabe lo que es pasar de la cantera al primer equipo es José María Gutiérrez, 'Guti'. El ex futbolista, ahora comentarista de DAZN, habló en la previa del derbi madrileño y destacó la irrupción de Thiago Pitarch en el equipo de Arbeloa.

PUEDE INTERESARTE La mano de Álvaro Arbeloa comienza a notarse en el Real Madrid: todas las diferencias con Xabi Alonso

"¡Tiene tantas cosas! Está siendo la erupción de un jugador con una claridad con balón espectacular, con un trabajo defensivo y ofensivo espectacular, con una ambición increíble. Es de las cosas más positivas que podemos ver en el Real Madrid en los últimos dos meses.", opinó. "Le veo muy cómodo en esa posición. Tiene un toque muy bueno, se asocia bien, lee muy bien los partidos y trabaja muy duro. No sé si será ‘un Kroos’ o no, pero que le ha cambiado la cara al Real Madrid, seguro. Y al mediocampo también", aseguró.

Una apuesta por La Fábrica que para Guti era muy necesaria. "Como madridista, estoy orgulloso. Era una desventaja no tener canteranos. La afición quiere ver ese tipo de jugador. Que Arbeloa haya metido gente de la cantera que él conoce y que está rindiendo es importantísimo. Y espero que sea una idea de futuro, no solo de ahora", comentó el ex futbolista.