Arbeloa admite un "bendito problema" entre Pitarch y Bellingham y pide "una estatua para Rüdiger"

Javi Rayo 21 MAR 2026 - 10:41h.

El técnico salmantino ha hablado antes de enfrentarse este domingo al Atlético de Madrid

Guti y la apuesta de Arbeloa en La Fábrica: "Era una desventaja no tener canteranos"

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El Real Madrid se enfrenta este domingo al Atlético de Madrid en el último derbi liguero de la temporada con la necesidad imperiosa de sumar de tres si no quiere despedirse definitivamente de sus opciones de ser campeón. Álvaro Arbeloa ha salido a la sala de prensa de la ciudad deportiva de Valdebebas y, como siempre, ha dejado grandes titulares antes del partido frente el conjunto del Cholo Simeone.

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Enfrentarse al Atlético

"Con muchas ganas, sabemos que es muy importante para nosotros por los tres puntos, también para la afición, por la ilusión que se ha creado"

Courtois lesionado y Mbappé recuperado

"Riesgo se corre cada vez que juegan. La gente no lo sabe pero hay pocos futbolistas que salgan al campo sin ningún dolor. En el descanso, él quería seguir jugando y fui yo quien decidió parar. Lunin ha demostrado el gran portero que es"

"El día que volvió fue porque está al 100%. Está muy bien, sus sensaciones son buenas. Máximas garantías e ilusión por su vuelta".

Un bendito problema en el centro del campo

"Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente. Son excelentes noticias, hay muchos partidos. Me encantan estos 'problemas'. Pueden jugar los dos juntos también"

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Una estatua para Rüdiger

En estos temas no me gusta meterme, es cuestión del club y el jugador. Por mí, haría una estatua de Rüdiger en el jardín. Desde el primer día está al disposición del cuerpo técnico. Me dijo que en marzo estaría para que viniese lo duro"

La convocatoria de Mbappé con Francia

"Me parece fenomenal. Mañana va a jugar seguro. No veo inconvenientes en que vaya con su selección"

El Atlético, "el equipo del pueblo"

Me parece muy bien. Yo me ocupo de mi equipo y es una suerte enfrentarme a entrenadores como él. Ha vuelto a colocar al Atlético de Madrid muy alto