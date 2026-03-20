Diego Páez de Roque Madrid, 20 MAR 2026 - 07:26h.

El Atlético se enfrentará al Real Madrid tras los octavos de Champions y antes de las semanas cruciales de la temporada

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En medio de las semanas más importantes de la temporada, donde el Atlético de Madrid se juega su presencia en la Champions League y la final de la Copa del Rey, los de Diego Pablo Simeone deberán enfrentarse a tu eterno rival en el Santiago Bernabéu.

Este domingo, el equipo rojiblanco cerrará la jornada 29 en el derbi madrileño contra el Real Madrid, uno de los partidos marcados en rojo en el calendario al comienzo de la temporada.

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Sin embargo, el Atlético de Madrid no llega al encuentro como se podían esperar, ya que se encuentran a 13 puntos del líder de la competición doméstica. Además, este encuentro cae después de la eliminatoria europea contra el Tottenham y antes del parón de selecciones previo a los cuartos de final de la Champions League, el partido contra el Barcelona y la final de la Copa del Rey.

El plan del Atlético de Madrid para el derbi

En las últimas semanas, Simeone ha optado por alinear a jugadores secundarios en LALIGA, tales como Thiago Almada, Nahuel Molina, Le Normand o Álex Baena, y en muchos de ellos el plan ha salido bien, como contra la Real Sociedad, Oviedo o Getafe.

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Sin embargo, el derbi madrileño es uno de los encuentros más importantes tanto para el club como para los aficionados, por lo que han surgido dudas acerca de qué Atlético de Madrid se verá el fin de semana. No obstante, en ElDesmarque Madrugada lo tienen claro.

"El Atlético no va a salir pensando 'nos jugamos menos'", comenzó diciendo Irene Junquera. "Es imposible que los jugadores, cuando han mamado el espíritu del Atlético, no salgan a matar, lógicamente", continuó.

Por otro lado, David Sánchez expuso la realidad del equipo rojiblanco, que no se puede permitir desconectar. "Ahora que el Atlético está con la flechita para arriba tiene que estar hasta que pase la eliminatoria contra el Barça e incluso la final de Copa del Rey", mencionó el periodista, matizando que si los rojiblancos comienzan a rotar en LALIGA y ponerlo todo en Champions, "se mete el palo en todas las competiciones".