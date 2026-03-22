Las 10 bajas confirmadas de Arbeloa y Simeone para el Real Madrid-Atlético

Joaquín Anduro 22 MAR 2026 - 14:14h.

Seis bajas en la lista del Arbeloa y cuatro en la de Simeone

Simeone responde al trabajo de Arbeloa en el Real Madrid: "Los resultados hablan por sí solos"

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El derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid centra las miradas del fútbol en este domingo con el partidazo del Santiago Bernabéu en el que tanto Álvaro Arbeloa como Diego Pablo Simeone cuentan con un número importante de bajas. Los dos técnicos han ofrecido sus convocatorias en la previa del duelo con seis ausencias en el equipo madridista, sumando la de Raúl Asencio al no llegar a tiempo, y las cuatro conocidas en los colchoneros.

Álvaro Arbeloa recupera a tres futbolistas para el derbi pero sigue sin Asencio

El zaguero canario se ha caído finalmente de la citación de Arbeloa para el derbi a pesar de haberse entrenado con el grupo en el día previo al duelo. Los que sí han entrado son Álvaro Carreras, David Alaba y Jude Bellingham, destacando sobre todo la presencia del futbolista inglés tras 11 partidos fuera de los planes del equipo y después de que Thomas Tuchel le haya llamado también para la selección de Inglaterra con polémica.

Raúl Asencio se suma a las bajas ya confirmadas de Eder Militao, Rodrygo Goes, Ferland Mendy, Dani Ceballos y Thibaut Courtois, que fue el último en unirse. El portero belga podría estar en torno a un mes y medio de baja y será Andry Lunin el que ocupe la portería del Real Madrid en este tramo decisivo de la campaña con encuentros como el derbi ante el Atlético o la eliminatoria de cuartos de final de Champions frente al Bayern de Múnich.

La convocatoria de Álvaro Arbeloa está compuesta por:

Porteros: Andriy Lunin, Fran González, Sergio Mestre.

Defensas: Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, David Alaba, Álvaro Carreras, Fran García, Diego Aguado.

Centrocampistas: Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Arda Güler, Thiago Pitarch, Manuel Ángel.

Delanteros: Vinicius Jr., Kylian Mbappé, Brahim Díaz, Franco Mastantuono, Gonzalo García.

Simeone, con cuatro bajas para visitar al Real Madrid

Por su parte, Diego Pablo Simeone llega con cuatro bajas para el derbi ante el Real Madrid, siendo tres de ellas las de tres jugadores importantísimos para los planes del Cholo durante la campaña. El argentino ha confirmado las ausencias previstas de Jan Oblak y Marc Pubill a raíz de las molestias físicas que arrastran ambos futbolistas y que, en el caso del defensa, le han dejado fuera también de la convocatoria de Luis de la Fuente para la Selección Española.

También siguen ausentes los dos hombres en la medular que dejan más coja esta zona para el Atlético de Madrid, con Koke y Johnny Cardoso como los dos únicos disponibles más allá de Marcos Llorente, asentado en el lateral diestro. Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza siguen lesionados y Simeone buscará recuperarles para la vuelta del parón mirando, sobre todo, a la final de Copa del Rey del próximo 18 de abril.

La lista de Simeone está compuesta por:

Porteros: Juan Musso, Salvi Esquivel, Mario de Luis.

Defensas: Marcos Llorente, Nahuel Molina, José María Giménez, Robin Le Normand, Clément Lenglet, David Hancko, Matteo Ruggeri, Julio Díaz.

Centrocampistas: Koke Resurrección, Johnny Cardoso, Álex Baena, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Obed Vargas, Nico González.

Delanteros: Antoine Griezmann, Julián Álvarez, Ademola Lookman, Alexander Sorloth.