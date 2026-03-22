Celia Pérez 22 MAR 2026 - 12:16h.

El técnico blanco fue cuestionado por la marcha de ambos con su selecciones recién recuperados de lesión

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Con Kylian Mbappé preparado para regresar al equipo titular y Jude Bellingham para reaparecer, el Real Madrid afronta el derbi de esta noche ante el Atlético de Madrid antes del parón de selecciones. El cuadro blanco está obligado a ganar para sostener el pulso con el Barça por el liderato y tras el cual afrontará unos días de parón muy pendiente de sus internacionales. Kylian se va con Francia y Jude con Inglaterra, y sobre ambos ha sido preguntado Álvaro Arbeloa en rueda de prensa.

El técnico blanco se ha mostrado totalmente comprensible con la llamada de ambos por parte de sus seleccionadores y confía en el criterio de ambos para no correr riesgos. "Me parece fenomenal. Es un jugador que está a disposición del entrenador. Que ya ha jugado con nosotros y que mañana va a jugar, seguro. Así que no veo ningún inconveniente en que vayan con sus selecciones. De hecho, son buenas noticias. Tener muchos internacionales significa que tienes jugadores de mucho nivel, de mucha calidad. Si los llaman es que son muy buenos. Buena noticia para el Real Madrid", señaló al ser preguntado por Mbappé.

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Y siguió la misma línea cuando posteriormente le cuestionaron por Bellingham. "Pues te digo lo mismo. Él está ya disponible, mañana estará en la convocatoria. Veremos a ver si juega, yo creo que sí. Que está disponible. Tengo muchas ganas de verle en el campo. Y a partir de ahí, es normal que pueda ir con su selección. Es evidente que Jude Bellingham es un jugador muy inteligente, sabe especialmente bien lo que hace en cada momento y la situación en la que está. Pero por mi parte, muy contento de que mañana esté disponible y preparado para ayudarnos", apuntó.

Además, aseguró que Bellingham es compatible con Thiago Pitarch. "Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente. Tener de vuelta a Jude es una noticia excelente, como el rendimiento de Thiago. Hay muchos partidos y muchos minutos. Me encantan estos problemas de elegir entre grandes jugadores que también pueden jugar juntos. No por jugar Bellingham tiene que dejar de hacerlo Thiago", reivindicó.