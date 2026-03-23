Diego Páez de Roque Madrid, 23 MAR 2026 - 11:17h.

Simeone se mostró muy enfadado tras el tercer gol del Real Madrid y fue autocrítico en rueda de prensa

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El Atlético de Madrid no se guardó nada en el derbi. Simeone sabe de la importancia de estos encuentros y, pese al carrusel de partidos entre LALIGA, Champions y Copa del Rey, optó por alinear su once titular -aunque en la competición doméstica veníamos viendo a los suplentes-.

El plan del argentino salió bien en una primera parte donde se marcharon con un 0-1 favorable en el marcador. Sin embargo, en la segunda mitad perdieron esa ventaja y, aunque consiguieron empatar a 2, Vinicius terminó decidiendo el choque.

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Tras el encuentro, Simeone habló ante los medios de comunicación y no quiso centrarse en la actuación arbitral, pese a las múltiples polémicas. “No creo que el tema de que no hayamos ganado haya sido por eso", mencionó.

Es más, el técnico argentino se centró en los suyos, siendo autocrítico por los fallos que provocaron que terminasen perdiendo el partido. "Tuvimos la oportunidad de aprovechar situaciones en el partido que se generaron buenas para nosotros y no fuimos capaces de hacer ese paso hacia adelante y poder ganar un partido que creo que al menos merecíamos un poco más".

Simeone reconoció que al equipo rojiblanco le faltó “controlar más el juego, defender mejor, interpretar mejor las situaciones que se presentaban para poder atacar de otra manera”. “No fuimos capaces en ese momento del partido poner en juego todo esto que estoy contando”, añadió.

Finalmente, dio un toque de atención para todo lo que viene a continuación, con hasta tres enfrentamientos contra el FC Barcelona y la final de la Copa del Rey, consciente también de lo que ocurrió la temporada pasada, donde en apenas semanas perdieron las opciones de todos los títulos.

“Esto nos debe servir para lo que viene. Tenemos rivales importantes por delante. Ante cualquier mínima situación que permitas, te van a hacer daño”, mencionó.

El enfado de Simeone en el último gol del Real Madrid

El momento que reflejó a la perfección el malestar de Simeone en el derbi fue en el último gol de Vinicius Jr. Un desajuste defensivo terminó con Álex Baena defendiendo a Vinicius Jr en la banda izquierda.

El brasileño, con un toque largo, se metió hacia el medio para disparar al palo largo, superando a Juan Musso. Al técnico rojiblanco no le sentó nada bien esta acción, que se la recriminó a los suyos.

Como pudo grabar ElDesmarque, el argentino se desgañitó en la banda corrigiendo a los suyos y exigiendo más por la falta de contundencia defensiva. Después de una primera reprimenda se volvió al banquillo, pero no quedó ahí ya que volvió a salir para recriminar la acción.