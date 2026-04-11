Joaquín Anduro 11 ABR 2026 - 17:02h.

Guillermo Almada repasa los distintos peligros del Celta

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El Real Oviedo afronta una nueva final, como cada jornada, con el partido de la Jornada Retro de LALIGA EA Sports ante el Celta en Balaídos, precisamente el equipo contra el que debutó Guillermo Almada. El técnico uruguayo ha confirmado los regresos de David Carmo, Lucas Ahijado y Ovie Ejaria, dentro de la convocatoria, y ha confirmado que repetirá dupla de centrales de Vigo además de alabar a Fede Viñas.

Guillermo Almada, en la previa del Celta-Real Oviedo

Ambiente en el vestuario: "Con el mayor optimismo porque siempre, cuando se gana, hay un mejor ambiente, genera confianza en los jugadores y han trabajado bien. Hemos recuperado a algún lesionado, así que somos optimistas para el partido de mañana. Vamos a intentar sacar el triunfo, que es lo único que nos puede dejar conformes y arrimarnos a la posibilidad de ese pelotón que está ahí".

Evolución del Oviedo desde que llegó Almada: "Hemos tenido un poco más de continuidad en el trabajo, por más que nos han golpeado mucho las lesiones. La idea está un poco más arraigada, por más que no hemos querido agregar demasiadas cosas por llegar a la mitad de la temporada, un poco más avanzada. Así que creo que algunas situaciones de juego o puntualizaciones son importantes para nosotros estar más automatizados que al principio, más allá de que debemos seguir mejorando la intensidad del juego".

Esfuerzo del Celta en Friburgo: "Sí, lo vi el partido. El Celta viene habituado a jugar partidos continuos prácticamente desde que inició la temporada. Tiene una plantilla numerosa porque tiene jugadores jóvenes ya incorporados desde el principio de año y están sumados a Primera División. Así que seguramente tiene para hacer variantes de gente que no participó tanto o tantos minutos y algunos que seguramente van a repetir. Está teniendo una campaña muy buena, no sólo a nivel internacional, sino a nivel nacional, y es un rival de muchísimo cuidado".

Lesiones de Lucas Ahijado, Ovie Ejaria y David Carmo: "Sí, esta semana hicieron una semana normal, así que seguramente, si no tienen ningún contratiempo en el entrenamiento de hoy, que esperemos que no, que va a ser mucho más liviano, seguramente van a estar a la orden y ya los podremos sumar. Cosa que nos va a ampliar un poco la posibilidad para el partido de mañana".

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Cómo administrar una final cada jornada: "Bueno, es la realidad, tenemos que vivirla y tenemos que adoptarla. Los que estamos en el fútbol hace años, sabemos que estas situaciones son normales en distintas posiciones. Si se está peleando un campeonato, también es lo mismo y es parte en nuestra profesión. Obviamente que lo conversamos mucho con los jugadores y lo importante es no olvidarnos de que estamos haciendo algo que nos gusta, que disfrutamos, que es un deporte, más allá de todas estas cuestiones que tenemos que saber administrar".

Dupla Bailly-Dani Calvo y posible vuelta de Costas: "Bueno, la verdad, nos dejó muy conformes. No nos patearon al arco en 90 minutos, no tuvieron casi situaciones. Ya lo he dicho, es la parte más pareja que tenemos en el equipo por el nivel que tienen los cuatro, pero sí está la posibilidad y seguramente vamos a repetir. Después se nos avecinan partidos entre semana en los que seguramente vamos a tener que rotar, porque nosotros no estamos habituados a jugar cada tres o cuatro días y, cuando lo hemos hecho, como el partido del Rayo, nos costó muchísimo por las pocas variantes que teníamos ese día y por el cansancio que habíamos sufrido con el partido anterior. Así que seguramente vamos a repetir la línea defensiva del otro día, que estuvo en un gran partido en ese aspecto, pero son jugadores en los que en cualquier momento podemos apelarles a ellos".

Partido ante el Celta: "El Celta es un equipo que administra bien la pelota, que tiene mucha amplitud y con mucho juego por dentro. Va a depender siempre de nuestra actitud, de nuestro juego, de tratar de quitarle un poco el balón y tratar de administrarlo nosotros, ser agresivos en la recuperación en el buen sentido, cuando perdamos no darles espacio porque son jugadores muy peligrosos... Así que, seguramente, vamos a encontrar las mayores dificultades en el partido de mañana y nosotros no estamos en condiciones de distraernos en ningún momento. Tenemos que estar súper concentrados porque tenemos que buscar nuestra mejor versión como visitantes para tratar de ganar para arrimarnos a ese pelotón".

Clave de los buenos números a balón parado: "El trabajo, siempre digo lo mismo: lo trabajamos permanentemente y buscamos distintas variantes. En el fútbol de hoy, es difícil sorprender a los rivales, pero intentamos, como les digo a los futbolistas, hacer algo que el rival no esté esperando y es la manera de sorprender. Más allá de eso, también tenemos buenos ejecutantes, buenos cabeceadores que debemos usufructuar y es un arma que debemos aprovechar o intentar aprovechar permanentemente".

Sorpresa por el gran momento de Fede Viñas: "No, no me sorprende porque lo conozco. Primero, porque es uruguayo y somos pocos y nos conocemos todos. Después, porque compartí mucho tiempo con la liga mexicana. Era un jugador que había pedido cuando estaba en Pachuca y después derivó al León en esa compra. Lo sufrimos muchas veces como contrario y no me sorprende el nivel de Fede porque ya lo ha tenido permanentemente en distintos equipos a los que nos hemos enfrentado".