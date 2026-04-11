Alberto Bravo 11 ABR 2026 - 15:17h.

Aseguró que el vestuario se ha recuperado anímicamente de la dura derrota en Alemania

Borja Iglesias sueña con la remontada: "Hay que creer, yo creo"

Compartir







VigoClaudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, quiso centrar su comparecencia en el partido de Liga de este domingo ante el Real Oviedo. El porriñés aseguró que el equipo ya se ha recuperado anímicamente de la derrota ante el Friburgo y está listo para ganar en Balaídos al colista y prepararse para soñar con la remontada ante el Friburgo este jueves. El preparador celeste es consciente de la importancia de una victoria este domingo: "Ganar te da confianza en lo que haces y tenemos que ser conscientes que ganar al Oviedo nos va a ayudar a todo lo que viene después".

Derrota en Friburgo: "Anímicamente, fue un día duro, fue un palo pero he visto al equipo bien. Hemos hablado, hemos sido capaces de entender y de comunicarnos. Han hecho un entrenamiento bueno, he visto en el entrenamiento la misma alegría habitual. Nos viene bien la sesión de hoy, tenemos ganas de ganar y de cambiar la sensación del partido de Europa".

Partido ante el Oviedo: "Lo mejor es tener partido, más en tu casa y con tu gente para intentar que entre todos hagamos un día bueno y completo, que nos dé confianza para lo que viene que es lo bonito. Hay que valorar donde estamos. Llegar a estas alturas de la temporada con los deberes hechos nos tiene que dar la tranquilidad de disfrutar y centrarnos en lo que tenemos delante con la máxima ambición pero sin la responsabilidad ni presión".

Exceso de presión: "Tenemos un equipo que siente mucho esto, que es muy joven en muchas cosas. Jugamos un partido atenazados en el que no fuimos capaces de ser nosotros mismos. A veces, en ciertos contextos, no estamos siendo capaces como cuerpo técnico de conseguir que el equipo juegue tranquilo y libre. Notamos un exceso de responsabilidad que creo que no toca en los momentos en los que estamos en cada una de las competiciones y dónde estamos ubicados. Por eso hablo mucho de la palabra disfrutar y eso no va reñido con competir y ser fiel a tu idea".

Oviedo, primera piedra para remontar el jueves: "Todo va encadenado. Igual que perder te hace dudar y sentirte herido. Ganar te da confianza en lo que haces y tenemos que ser conscientes que ganar al Oviedo nos va a ayudar a todo lo que viene después".

PUEDE INTERESARTE Vlado Gudelj regresa en la jornada retro en una lista con cinco bajas

Real Oviedo: "Equipo bastante fiel a sí mismo a lo que hace. Con idea de ser abiertos, atrevidos para intentar generar muchas situaciones de presión alta y mucha situación de juego de pasillos con muy bueno juego de bandas. Cerca de portería rival es un equipo que es capaz de embotellarte, de mucho centro remate, con muy buena ubicación para que no le puedan correr".