Alberto Bravo 11 ABR 2026 - 13:47h.

Son baja

Compartir







VigoEl Celta de Vigo ha hecho oficial la lista de convocados con la que afrontarán, este domingo en Balaídos a partir de las 18.30 horas, la jornada 31 de LALIGA EA SPORTS. Los de Claudio Giráldez reciben al colista de la categoría, el Real Oviedo. Europa y permanencia en juego en el municipal olívico. El técnico porriñés ha confeccionado una convocatoria de 24 jugadores, con importantes bajas. Son cinco la ausencias en una jornada retro en la que el Celta le rinde homenaje a una de sus grandes leyendas, Vlado Gudelj.

El cuerpo técnico ya sabía que no podía contar conJavi Rodríguez, Miguel Román y Hugo Álvarez. El centrocampista se pierde lo que resta de temporada por una fractura en el pie izquierdo. El volante ourensano, con un esguince en el tobillo izquierdo lateral de grado II y una contusión ósea, estará al menos una semana más de baja.

Carl Starlfelt, con una lumbalgia desde su participación con la selección sueca, sigue sin poder entrar en la lista. Aún así Claudio Giráldez avanzó que "tanto Mihailo, como Starfelt y como Hugo no están descartados para el jueves" de cara al partido ante el Friburgo.

Javi Rodríguez, que ya no podía jugar por acumulación de amarillas, tampoco ha podido entrenarse estos días. El de Poio tuvo que ser sustituido en el partido de Europa League ante el Friburgo por un golpe. "Desde el principio del partido se ha llevado un golpe y ha sufrido para aguantar los 45 minutos, y luego no ha podido más una vez en frío. Entiendo que es un golpe, espero que no sea demasiada cosa", explicó Claudio Giráldez.

Andrés Antañón, ante la baja hasta final de temporada de Miguel Román, sigue reforzando el mediocampo desde el Celta Fortuna. En total Claudio Giráldez ha citado a 24 futbolistas.

Lista de convocados

Portería: Andrei Radu, Iván Villar, Mar Vidal.

Defensa: Sergio Carreira, Javi Rueda, Álvaro Núñez, Óscar Mingueza, Manu Fernández, Yoel Lago, Carlos Domínguez, Joseph Aidoo, Marcos Alonso.

Mediocampo: Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Matías Vecino, Fer López, Andrés Antañón.

Delantera: Iago Aspas, Pablo Durán, Franco Cervi, Ferrán Jutglá, Williot Swedberg, Borja Iglesias, Jones El-Abdellaoui