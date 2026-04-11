Alberto Bravo 11 ABR 2026 - 10:16h.

El Celta pagará

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VigoEl Celta y el Concello de Vigo formalizaron este viernes el inicio de los trámites para oficializar la nueva concesión del estadio municipal de Balaídos, el cual, según apuntó la presidenta Marian Mouriño, marca "un antes y un después" en su proyección institucional, deportiva y social.

"Gracias a este acuerdo, las nuevas generaciones podrán seguir disfrutando de su Celta en Balaídos, del mismo modo que lo hicieron las decenas de generaciones celtistas que pasaron por el estadio desde su construcción. Nuestro objetivo es asentar las bases del Celta de los próximos cien años, y por eso es tan importante esta concesión", explicó la dirigente celeste.

El acuerdo, que contempla una concesión inicial de 50 años prorrogables hasta 75, otorga al Celta el uso total de las instalaciones y la posibilidad de desarrollar su proyecto estratégico con la estabilidad necesaria. El club celeste pagará un canon anual de 802.837,93 euros, una cantidad que será actualizada cada año en un 2 por ciento.

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La presidenta señaló que en estos momentos hay 7.200 personas en lista de espera para hacerse socias y que hay más de 43.000 carnés celtistas. "El Celta necesita esta concesión para seguir creciendo", incidió la actual dirigente del Celta, en un acto en el que estuvo acompañada por el alcalde de la ciudad, Abel Caballero. Marián Mouriño logró reconducir las relaciones con el Concello de Vigo tras las agrias polémicas que mantuvo su padre, Carlos Mouriño, llegando a amenazar con llevarse al Celta de la ciudad.

"Estoy muy contento porque hoy iniciamos un proceso y un proyecto extraordinario. Queremos contribuir a la estabilidad económica y estratégica del Celta. Si no hay alegaciones en el próximo mes, automáticamente quedará ratificada oficialmente esta concesión. Todo lo que se haga desde el respeto mutuo es lo que triunfa”, apuntó Abel Caballero.

La concesión vigente hasta el momento, firmada en su día por el anterior presidente del club, Carlos Mouriño, y el propio alcalde Abel Caballero, tenía como fecha de finalización el año 2034. "Es un hito histórico conseguir esta nueva. Desde que asumí la presidencia del club siempre dije que quería dejar las bases para los próximos cien años del club, que era la responsabilidad que yo sentía como presidenta. Estamos dejando un legado y una herencia para los que vienen detrás nuestra de la que me siento emocionada y muy orgullosa", afirmó Marián Mouriño.

La presidenta insistió en que "esta concesión viene para hacernos más fuertes y grandes, crecemos con más de 7.200 personas en lista de espera para ser abonados y más de 43.000 carnés celtistas y la necesitamos para seguir creciendo si queremos estar siempre entre los diez primeros y competir con otras ciudades y estadios, esto nos dará más competitividad, es uno de los pasos más sólidos e importantes para generar esa base para los próximos 100 años".

"Ampliaremos el museo, la tienda y queremos generar más oferta de consumo, que todo el mundo tenga un Balaídos que le representa, no solo el fútbol", avanzó la presidenta. Sobre el deseo de poder celebrar conciertos en el estadio, siempre de la mano del Concello de Vigo al firmarse en el convenio el uso privativo para el Celta impidiendo la participación de otras administraciones, Marián Mouriño explicó que "seguimos trabajando en ello y en algún momento habrá noticias".