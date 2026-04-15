eldesmarque.com 15 ABR 2026 - 16:45h.

El centrocampista asegura que el Celta tiene opciones: "No tengo duda de que vamos a dar pelea"

Giráldez confía en vivir una noche "histórica" con el Celta: "Si tenemos que pasar 8-4, lo firmo"

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VigoEl uruguayo Matías Vecino, centrocampista del Celta de Vigo, dijo este miércoles que en el vestuario están con "muchas ganas y mucha ilusión" de afrontar el partido de mañana contra el Friburgo, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de Europa League, porque juegan delante de su afición y se sienten capaces de protagonizar una remontada épica.

"En nuestra casa y siendo el Celta que todos conocemos, podemos dar vuelta a la situación", apuntó el de San Jacinto, quien considera que el celtismo tiene "muchas cosas" a las que agarrarse para "creer que mañana va a ser un gran día".

"Confiamos en nuestras posibilidades. Si somos el Celta que todos conocemos, porque lo hemos mostrado hasta hace una semana, no tengo duda de que vamos a dar pelea", subrayó durante su comparecencia ante los periodistas.

Agradeció el apoyo de la gente, pero él ve más importante que sean los jugadores los que transmitan a los aficionados "que es posible remontar este resultado", en alusión al 3-0 encajado en la ida: "El equipo de adentro a afuera tiene que transmitir que es posible".

"Necesitamos un equipo que entienda los momentos, que sea firme en los duelos, que mejore las situaciones en las dos áreas, que es lo que nos ha costado en los últimos dos duelos", indicó. "El objetivo, sea cual sea el resultado, es que nos sintamos orgulloso del partido que hayamos hecho, del equipo que somos", añadió el charrúa.

A nivel personal, dijo sentirse "mucho mejor" después de estar parado tres semanas por la rotura fibrilar sufrida en el sóleo de su pierna izquierda durante el partido de vuelta de la anterior eliminatoria ante el Olympique de Lyon.

"Esa lesión fue una pena porque estaba en buen momento, me sentía muy bien y estar casi parado tres semanas no es lo ideal. Me costó un poquito el regreso, pero ya he sumado entrenamientos, minutos y ahora estoy mucho mejor", sentenció.