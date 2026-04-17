Alberto Bravo 17 ABR 2026 - 19:09h.

El moañés se mostró orgulloso de todo lo logrado en Europa esta temporada

Claudio Giráldez, sobre la renovación de Iago Aspas: "Su final cada vez está más cerca"

Compartir







VigoIago Aspas confesaba, tras la eliminación del Celta de Vigo de la Europa League, que no sabía si iba a continuar una temporada más en activo. A punto de cumplir 39 años el rostro del capitán celeste se llenó de lágrimas mientras la afición jaleaba al equipo. Con el paso de las horas el moañés, ya con el corazón con menos pulsaciones, dejó un mensaje con aroma a esperanza: "Volveremos, no me cabe duda".

"Se acabó esta maravillosa travesía de la UEFA Europa league", escribió el capitán celeste en su cuenta de Instagram. Iago Aspas recordó que las sensaciones que ahora vive son iguales a las que sintió en Old Trafford tras caer eliminados ante el Manchester United en semifinales de la Europa League.

PUEDE INTERESARTE Cuánto dinero ha ingresado el Celta por su participación en la Europa League

"Recuerdo hace nueve años esa misma sensación de rabia e impotencia pero algún día golpearemos tan fuerte la puerta que caerá", aseguró el moañés. Iago Aspas confesó sentirse "orgulloso de todos y cada uno de mis compañeros y cuerpo técnico sin olvidarme de vosotros afición" que durante todos estos meses han peleado juntos para llegar lo más lejos posible en Europa.

"Volveremos no me cabe duda", subrayó Iago Aspas. El Celta tiene por delante siete finales para lograr clasificarse para Europa la próxima temporada. Solo con Víctor Fernández, hace casi 30 años, el club vigués logró jugar de manera consecutiva competición continental.

Queda por ver si lo hará con Iago Aspas. "No lo sé, de momento me toca disfrutar del terreno de juego y lo que tenga que venir ya vendrá", respondió al ser cuestionado por su renovación. El 30 de junio termina su contrato y por ahora ha pedido tiempo al club para responder a la oferta de renovación que tiene encima de la mesa.

"Yo creo que va a seguir, pero es mi opinión, no es que él me haya dicho nada, y creo que tampoco tenemos que forzar mucho más la situación. Esperemos que el impulso de la gente y el haber vivido esta temporada le dé fuerzas para poder estar el año que viene. Está en un momento de decisión. Ojalá quiera seguir viviendo esto. Su final cada vez está más cerca", reflexionó Giráldez.