Alberto Bravo 15 ABR 2026 - 13:51h.

El central sueco ni siquiera ha podido entrenarse con el grupo

Habrá recibimiento: por dónde y a qué hora llega el autobús del Celta a Balaídos

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VigoCarl Starfelt no podrá jugar este jueves el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League ante el Friburgo. Claudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, confirmó que el central no llega a tiempo para este trascendental encuentro en el que buscarán remontar los tres goles de ventaja con los que llega el conjunto alemán al encuentro.

El sueco, que llegó de los compromisos con su selección con una lumbalgia que le ha impedido entrenarse con el grupo un solo día, se ha probado cada día esperando un milagro que no ha llegado. A pesar de quedar más de 24 horas para el encuentro los servicios médicos del Celta y su cuerpo técnico ya lo han descartado.

"Vamos todos concentrados pero ni Miguel Román ni Starfelt están disponibles para el partido", reveló Claudio Giráldez. "Está fastidiado, cuando estás lesionado y no puedes participar estás fastidiado", explicó el técnico al ser cuestionado por cómo se encuentra anímicamente el central.

"Encima es una molestia que le está impidiendo salir a entrenar y está probando cada día para intentar evolucionar y estar lo antes posible. En estas fechas es fastidiado no estar. Ojalá podamos recuperarlo lo antes posible", añadió Claudio Giráldez. Sin fecha para su regreso parece complicado que Carl Starfelt esté al cien por cien de cara a los partidos ante FC Barcelona y Villarreal.

De Hugo Álvarez señaló que "está disponible". "Ha hecho la semana con normalidad, no es nada muscular". "Va a ser sus sensaciones y la decisión que tomemos nosotros", respondió sobre la cantidad de minutos que puede disputar el ourensano.