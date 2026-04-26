Alberto Bravo 26 ABR 2026 - 19:49h.

Marcelino apuesta por Tenas, Fremaan y Rafa Marín, Giráldez se ha decantado por Sotelo, Durán y Borja Iglesias

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VigoVillarreal y Celta de Vigo han hecho oficiales los onces titulares con los que saltarán al césped del Estadio de la Cerámica en poco más de una hora. Ambos equipos buscan una victoria que les acerque a sus objetivos. Los de Marcelino García Toral quieren asegurarse la tercera plaza de la clasificación mientras que los de Claudio Giráldez aún sueñan con acercarse a la quinta posición superando al Getafe, que marcha sexto. Estas son las alineaciones confirmadas de Villarreal y Celta de Vigo en esta jornada 32 de LALIGA EA SPORTS.

Once titular del Villarreal

El Villarreal forma con un once titular compuesto por Arnau Tenas; Freeman, Rafa Marín, Renato Veiga, Pedraza; Santi Comesaña, Pape Gueye, Nicolas Pépé, Alberto Moleiro, Georges Mikautadze y Gerard Moreno.

Marcelino García, en la rueda de prensa previa al encuentro, apuntó que el Celta es un rival muy complicado como visitante: "Ha ganado siete partidos y ha perdido solo tres fuera de casa. Es el tercer mejor equipo como visitante. Viene de perder en Barcelona, pero siendo mejores en algunos tramos. Es un equipo muy complicado".

"Defiende de manera muy solidaria y comprometida, a veces con marcajes individuales en campo contrario. Con balón es un equipo fluido, vertical y con rápidas circulaciones de balón. Está haciendo una gran temporada", continuó explicando el técnico asturiano.

Para Marcelino venciendo al Celta se lograría el objetivo de volver a clasificarse para la Champions League: "Ganando, matemáticamente no, pero consideraría que el objetivo estaría hecho. Tendría mucho mérito asegurar prácticamente asegurar la Champions a falta de cinco jornadas. No habrá muchos equipos, a parte de los tres grandes, que logren esos números a falta de cinco jornadas".

Once titular del Celta de Vigo

El Celta de Vigo sale con un once titular formado por Andrei Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Óscar Mingueza, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Pablo Durán, Borja Iglesias y Hugo Álvarez.

Claudio Giráldez, en sala de prensa, explicó que el Villarreal "está haciendo uno de los mejores años de su historia. Ojalá puedan estar un poquito más relajados, pero no lo creo. Son muy estables. Sabemos que es un equipo muy complejo, pero también que siempre hemos competido muy bien contra ellos".

Sobre Iago Aspas y sus minutos de juego confesó que "se me han hecho cortos todos los partidos que he visto de Iago. Estaría viéndolo jugar todos los días y a todas las horas, pero nos toca gestionar las cargas de un jugador que tiene 38 años". "Igual que os pasa a todos vosotros, me gustaría verlo los 90 minutos en el terreno de juego. Entre todos tenemos poco a poco que ir asumiendo el rol que tiene que ir adquiriendo", agregó.

"A veces nos duele verlo tan pocos minutos en el terreno de juego. Los inicios de los partidos son hiperfísicos y muchas veces preferimos reservarlo. La realidad ahora mismo es que Iago no puede jugar 90 minutos", reconoció Claudio Giráldez.

El técnico del Celta también destacó que "estamos séptimos, como estábamos el año pasado y con un punto más. Estamos muy vivos y con la sensación de que, si estamos a nuestro mejor nivel, vamos a poder competir los seis partidos y poder jugar en Europa".