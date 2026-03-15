Joaquín Anduro 15 MAR 2026 - 19:56h.

Los números de Oihan Sancet caen de forma drástica

Ernesto Valverde y el gol de Hugo Rincón: "Yo entreno al equipo, no manejo cuestiones de la cláusula del miedo"

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La visita a Montilivi este sábado supuso un duro varapalo para el Athletic Club con la derrota por 3-0 ante el Girona en un encuentro que deja muy tocados a los rojiblancos. Son varios los jugadores que quedaron señalados en el estadio catalán y, entre ellos, una vez más esta temporada, está un Oihan Sancet que es la cara visible del gran problema que está sufriendo el equipo esta campaña.

La falta de contundencia ofensiva ha sido una constante durante esta 25/26 rebajando las cifras de la espectacular pasada campaña con el cuarto puesto en LALIGA EA Sports y las semifinales en la Europa League. Esto se ha notado en demasía en el futbolista navarro con la comparativa de números entre un año y otro.

La pasada campaña, Oihan Sancet anotó 17 goles (15 en LALIGA peleando el Zarra con Ayoze Pérez hasta su última lesión) y dio tres asistencias, siendo clave en los éxitos del Athletic. Unas estadísticas que se han reducido de forma drástica hasta las cuatro dianas y un único pase de gol esta campaña, sin sumar además el tono físico que no ha llegado a alcanzar a pesar de haberse perdido menos partidos por lesión que en la 24/25.

Ernesto Valverde reconoce el problema de Sancet y el Athletic

Algo sobre lo que habló Ernesto Valverde tras el Girona-Athletic en sala de prensa, incidiendo en este obstáculo con el que se ha encontrado el conjunto zurigorri: "Vuelvo a decir, nuestros números ofensivos no son de los mejores. Oihan es un jugador de ataque y no tiene buenos números, igual que no tienen buenos números en conjunto. Eso es porque tenemos que generar mejores ocasiones o estar más acertados en el último tramo".

"Y es verdad que esa es la parte decisiva del fútbol, en la que hay que decidir bien y ahí nos falta convertir nuestros acercamientos en situaciones más claras. Ahí está ese punto de calidad, de frescura, de determinación... de muchas cosas que otros años hemos tenido y ahora este año nos está costando", reconoció el Txingurri.