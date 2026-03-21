Celia Pérez 21 MAR 2026 - 13:38h.

El técnico franjirrojo apuesta por Andoni para llegar al Atheltic

El casting del Athletic para sustituir a Ernesto Valverde: dos grandes candidatos, extranjeros y opciones difíciles

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Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, ha pasado por rueda de prensa este sábado en la previa del encuentro frente al FC Barcelona. Entre sensaciones y repaso de la plantilla, el técnico franjirrojo también ha respondido a la marcha de Ernesto Valverde del Athletic Club y la opción de Andoni Iraola como posible sustituto.

"No lo sé. No he hablado con Andoni. Vi su partido. Si tengo que dar una exposición sobre lo que pienso de Andoni para ser entrenador del Athletic. Como aficionado que es y seguidor del Athletic que sigo al equipo, que fui jugador, que permanecí allí mucho tiempo. Si Ernesto, que creo que es consideramos todo que es le mejor entrador que ha tenido el Athletic nunca, o es mi opinión personal si alguno no la adhiere, Andoni sería un sustituto ideal para todos. Veremos qué pasa. No voy a llamar para preguntarle. Dejémosle tranquilo que lo está haciendo muy bien", apuntó Íñigo ante los medios presentes.

El técnico del Rayo dio a conocer las claves para intentar sumar los tres puntos ante el conjunto azulgrana: "Mañana tenemos que rozar la perfección y esperar que ellos no estén acertados, además nos tenemos que quitar de la cabeza la idea de que no hay nada que perder".

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en la primera ronda de la competición liguera en agosto donde hubo reparto de puntos en Vallecas (1-1), por lo que para el técnico el grado de dificultad y la preparación debe ser "la misma" y conservar "la esencia".

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Durante su intervención, hizo alusión al apretado calendario que están sufriendo los jugadores ya que vienen de jugar el jueves por la noche mientras que el Barça lo hizo un día antes.

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"No son las mejores condiciones para jugar, pero los futbolistas demuestran que están preparados. Aquí, o te revelas o aceptas, entonces solo queda aceptar", señaló Iñigo Pérez.

Además comentó la motivación con la que el equipo ha entrenado hoy, un entrenamiento "diferente", pero recalcó la parte "emocional" con la que cuentan los jugadores y la importancia de que mañana salgan al partido con una "buena dosis de dopamina".