Jorge Morán 20 MAR 2026 - 10:38h.

El senegalés sigue sintiéndose campeón de la Copa África

Pathé Ciss e Ilias Akhomach dan un ejemplo al mundo con la polémica de la final de Copa África

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Si hay un futbolista al que la polémica de la Copa África le da igual, ese es Pathé Ciss. Después del anuncio de la CAF de otorgar el trofeo a Marruecos y descalificar a Senegal, el futbolista del Rayo Vallecano fue de los primeros en reaccionar en redes sociales. Lejos de cabrearse, el mediocentro se tomó con humor el anuncio y no dudó en 'picar' a sus rivales.

"Podéis darle tres goles más a los llorones", escribió el futbolista junto a varias fotografías con el trofeo de campeón. Pero no se quedó ahí. Un día después, Ciss volvió a publicar varias fotografías con la camiseta homenaje del Rayo Vallecano e incluso se acercó al entrenamiento en Vallecas con la medalla en sus manos.

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La broma entre Pathé Ciss e Ilias Akhomach

Fue precisamente en ese entrenamiento en el Estadio dónde ambos futbolistas dieron ejemplo al mundo. Alejándose de la polémica y del mal ambiente entre ambos países, Pathé Ciss e Ilias Akhomach saltaron junto al terreno de juego en una demostración de compañerismo. Per tras el partido de la Conference League, el senegalés no ha dudado en desvelar la broma que hizo a su compañero marroquí.

Preguntado por si había estado molesto con todo lo ocurrido, Pathé lo negó. "Estoy más contento que cabreado. ¿Cómo voy a estar cabreado si tengo mi medalla aquí conmigo? Nadie me la va a quitar", dijo entre risas mientras Mendy se lo intentaba llevar de zona mixta.

Una medalla que aunque no la tenía físicamente en ese momento, sí la tuvo el día anterior en el entrenamiento. Incluso se la quiso dar a su compañero marroquí, aunque este se negó. "Se la iba a traer para dársela a Ilias Akhomach, pero él no quería", apuntó el senegalés entre risas, dejando claro que sigue sintiéndose campeón de la Copa África.