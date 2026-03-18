¿Por qué ha sido descalificada Senegal y que puede hacer para recuperar el título de la Copa África?

Jorge Morán 18 MAR 2026 - 09:51h.

Senegal emitió un comunicado en sus redes sociales

Declaran a Marruecos campeón de la Copa de África dos meses después de la final

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Indignación en Senegal con la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de otorgar el título de la Copa de África a Marruecos. Después de todo lo ocurrido en una de las finales más polémicas de la historia, los senegaleses han sido descalificados en algo que ha generado un gran revuelo en el mundo del fútbol.

La final en Marruecos será siempre recordada por lo ocurrido no sólo en el terreno de juego, sino también en las gradas. Senegal sufrió un gol anulado en el minuto 93 del partido y tan sólo un minuto después el colegiado señaló pena máxima para los anfitriones. Los jugadores senegaleses, en señal de protesta, abandonaron el terreno de juego y se negaron a jugar, mientras sus aficionados eran reprimidos en las gradas.

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Todo ello bajo una tensión en la que Mendy, portero de Senegal, tuvo que luchar contra jugadores y recogepelotas marroquíes que intentaban robarle la toalla. El penalti fue fallado por Brahim Díaz, a lo panenka, pero Pape Gueye acabó dando la victoria a los de Senegal en la prórroga. ¿Y ahora qué?

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¿Por qué ha sido descalificada Senegal?

Tras todo lo ocurrido y después de la indignación de Marruecos por la reanudación del partido, los anfitriones presentaron una denuncia ante la CAF, que ha decidido invalidar el 0 a 1 del partido para darle la victoria a los marroquíes por tres goles a cero.

La decisión se ha tomado en 'aplicación del artículo 84 del reglamento', en la que se puede sancionar a un equipo por abandonar el campo 'antes del final regular del partido sin la autorización del árbitro'. Es por ello que 'se considera perdedor y eliminado de forma definitiva'.

¿Qué puede hacer Senegal para recuperar el título de la Copa África?

La decisión de la CAF ha generado una gran indignación en Senegal, en dónde ya han tomado las medidas necesarias para reclamar el título de la Copa África. Según lo informado por la propia federación con un comunicado, la FSF indicó que entiende como 'injusta' la decisión y anuncia que acudirá al TAS.

"La Federación Senegalesa de Fútbol denuncia esta decisión como injusta, sin precedentes e inaceptable, afirmando que desacredita el fútbol africano", comienza el comunicado. "Para defender sus derechos y los intereses del futbol senegalés, la Federación anunció que presentará, lo antes posible, un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en Lausana", apunta la federación, que todavía no ha presentado el recurso en Suiza.