La federación marroquí espera contar con él como director deportivo

Marruecos quiere repetir el caso Brahim Díaz: primeros contactos con Thiago Pitarch

A poco más de tres meses de que arranque el Mundial 2026, Marruecos acaba de anunciar que Mohamed Ouahbi será el nuevo seleccionador nacional, en sustitución a Walid Regragui. Federación Real Marroquí de Fútbol ha conseguir candidato para el banquillo, aunque aún tiene en mente otro objetivo que no ha podido conseguir por el momento: la llegada de Andrés Iniesta como director deportivo.

Y es que el exinternacional español, a pesar de que existía incluso un comunicado formal preparado para el anuncio, aún no ha llegado a un acuerdo con la federación marroquí. De momento el acuerdo no es definitivo y toca esperar a que Iniesta acepte unas negociaciones que habrían avanzado en las últimas horas.

Mohamed Ouahbi, nuevo seleccionador de Marruecos

Mientras tanto, los leones del atlas ya sí pueden contar con su nuevo seleccionador Mohamed Ouahbi además de João Sacramento, que fue segundo entrenador en el Paris Saint-Germain, la AS Roma y el Tottenham.

El anuncio se hizo en una rueda de prensa, transmitida en directo, en la que el presidente de la FRMF, Fouzi Lekjaa, rindió homenaje a Regragui y le agradeció por su trabajo al frente del equipo marroquí en los pasados tres años.

Durante su intervención, Ouahbi dijo ser consciente de las expectativas y aseguró que trabajará con "humildad", "seriedad" y "patriotismo" para que "el pueblo marroquí se sienta orgulloso".

Ouahbi, campeón del Mundial de Chile con la selección de Sub-20, agradeció durante su intervención al rey Mohamed VI por su apoyo al fútbol marroquí, lo que según el nuevo técnico, permitió a Marruecos "soñar a lo grande".

Al mismo tiempo rindió homenaje a su predecesor Regragui a quien agradeció "primero como marroquí, por lo que nos ha hecho vivir", afirmó.

Respecto al cuerpo técnico, Ouahbi anunció que su adjunto será João Sacramento, que fue segundo entrenador en el Paris Saint-Germain, la AS Roma y el Tottenham.