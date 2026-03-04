La selección cambia de técnico a sólo tres meses de disputar el Mundial 2026

Cambios importantes en la selección de Marruecos a falta de sólo tres meses para la disputa del Mundial 2026. La derrota en la final de la Copa África hizo mucho daño al país marroquí y la Federación ha decidido dar un volantazo en el banquillo. Pese a que todo apuntaba a que Walid Regragui estaría en el torneo del próximo verano, finalmente habrá cambio de seleccionador.

Durante los últimos días, técnicos como Xavi Hernández o Xabi Alonso han sonado con fuerza para llegar al banquillo del país africano. Sobre todo el catalán, sin equipo desde su salida del Barça hace ya casi dos años y con algo más de experiencia en el fútbol internacional tras su paso por el Al-Sadd. Xavi tenía algo de 'miedo' de coger la selección cuando sólo quedan tres meses para el Mundial, con apenas un parón de selecciones para trabajar antes de la gran cita del próximo verano, y ha propuesto a la Federación entrar en el proyecto a partir del próximo verano.

Así pues, habrá otro hombre en el banquillo durante el Mundial. Según ha podido saber ElDesmarque a través de una información del periodista y colaborador de este medio Luís Pérez, Marruecos habría decidido ya que su nuevo seleccionador será Mohamed Ouahbi. La Federación apuesta por un hombre de la casa, algo similar a lo que hizo España con Luis de la Fuente, ya que Ouahbi llega procedente de la selección sub 20.

Mohamed Ouahbi, nuevo seleccionador de Marruecos

A falta de confirmación oficial, Mohamed Ouahbi se convertirá en el nuevo entrenador de Marruecos con vistas al próximo Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La selección marroquí está emparejada con Brasil, Escocia y Haití en la fase de grupos, por lo que su primer objetivo será avanzar a la nueva ronda de dieciseisavos de final.

Marruecos viene de perder la final de la Copa África el pasado mes de enero con Regragui al frente, en un duelo ante Senegal muy polémico por el amago de abandonar el campo de los senegaleses y por ese penalti a lo Panenka de Brahim Díaz. Hace cuatro años, en el Mundial 2022, firmó un papel histórico en Qatar al alcanzar las semifinales, en las que perdió ante Francia.