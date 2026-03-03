Confirmada la lesión de Cristiano Ronaldo: es peor de lo esperado

El Al Nassr confirma que tiene afectado el tendón de la rodilla

LaLiga prepara una jornada retro con camisetas vintage y mucho más: fecha y detalles

Compartir







Confirmada la lesión de Cristiano Ronaldo. Un día después de que saltaran todas las alarmas, el Al Nassr ha publicado este martes el parte médico del portugués, que tuvo que ser sustituido en partido del pasado sábado ante el Al-Fayha. En un principio, su técnico hablaba de "fatiga muscular", pero finalmente el problema es mayor de lo esperado.

Y es que el club ha confirmado que Cristiano sufre una lesión en el tendón de la rodilla. Tras someterse a pruebas médicas, el parte médico confirma que ya ha empezado su recuperación: "El jugador ya inició la rehabilitación y será evaluado su regreso conforme pasen los días", publicó.

Un parte médico que contrasta por completo con las primeras declaraciones de Jorge Jesús, entrenador del Al Nassr: "Sintió fatiga muscular. Después de ponernos en ventaja, no quise tomar riesgos y decidí reemplazarlo. El personal médico lo evaluará, pero lo que sintió fue sólo fatiga muscular", aseguró en su momento.

Portugal, optimista con Cristiano Ronaldo para el Mundial

En clave Mundial, desde Portugal confían en que está plenamente recuperado para viajar a Norteamérica el próximo verano, pero lo cierto es que el club árabe no ha dado demasiados detalles sobre su lesión. En este sentido, el diario Marca recuerda que Cristiano sufre una lesión crónica en el tendón de su rodilla izquierda desde el año 2014, pero que el Al Nassr no ha especificado si, en esta ocasión, el daño ha llegado en la rodilla izquierda o en la derecha. Y de ser en la izquierda, el problema podría ser aún mayor.

PUEDE INTERESARTE Los conflictos que tienen en vilo al Mundial a falta de 100 días para su comienzo

A sus 41 años, Ronaldo está a 35 goles de alcanzar la deseada cifra de los 1.000. Su presencia con la selección portuguesa, entrenada por el español Roberto Martínez, se daba por segura de cara al Mundial 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.